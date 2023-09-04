Стильні аксесуари мають бути в гардеробі кожної дівчини. Саме вони здатні доповнити неперевершені образи в різних стилях. Грамотно підібраний аксесуар може зробити базовий образ фешенебельним та стильним.

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Масивна сумка

Цього року дизайнери вирішили зробити акцент на місткі сумки. Вони стануть незамінними цієї осені. Тепер ви зможете взяти з собою у сумку все найнеобхідніше. Чимало масивних сумок ви можете знайти від українських брендів.

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Модні аксесуари на осінь 2023 / Фото Elle

Сумка з ручкою

Сумки з ручкою стали улюбленими в гардеробах багатьох модниць. Ця модель є універсальною, адже це сумка на всі випадки життя. Ви можете додати сумку на будь-який смак: класичну в базовому кольорі, кольорову, з ефектом металік тощо.



Модні аксесуари на осінь 2023 / Фото Elle

Колготки

Восени колготки перестануть бути функціональним предметом гардероба, який створює додатковий шар тепла. Тепер на передній план вийшла їхня естетична функція. Саме тому робіть ставку на кольорові чи мереживні моделі.



Модні аксесуари на осінь 2023 / Фото Elle

Масивні браслети

Найпомітнішими прикрасами на подіумах були масивні браслети. Моделі одягали їх у поєднанні з речами на коротких рукав, поверх лонгслівів та навіть жакетів.



Модні аксесуари на осінь 2023 / Фото Elle