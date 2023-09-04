Зірки повинні кожного разу виглядати в новому вбранні, адже постійно перебувають перед спалахом фотокамером та відвідують людні місця. Та навіть це не зупиняє їх носити сумки, які найбільше їм припали до душі. Саме тому знаменитість можна часто помітити з однією й тією ж сумкою.

Цікаво 6 найтрендовіших сумок, які будуть в моді восени: цікава добірка

Світові знаменитості роблять цього тижня ставку на місткі моделі, варіанти через плече або сумки з монограмами. І хоч деякі сумки є серйозною інвестицією, зірки поєднують їх не лише з ошатним вбранням, але й повсякденними елементами гардероба.

Анджеліна Джолі з Celine

Акторка любить великі сумки, в яких можна вмістити багато речей. Цього літа вона обрала для себе велику сумку-тоут Celine з фірмовим принтом Triomphe. Сумку знаменитість носить зі штанним костюмом в карамельному відтінку та з класичним чорним пальто.



Улюблені сумки знаменитостей / Фото Vogue

Гейлі Бібер з Bottega Veneta

Американська трендсеттерка обожнює сумку Jodie від Bottega Veneta у середньому розмірі. Гейлі Бібер поєднує цю сумку з білою футболкою, штанами карго чи джинсовими шортами.



Улюблені сумки знаменитостей / Фото Vogue

Кеті Голмс з A.P.C.

Акторка дуже полюбила останнім часом сумку-шопер Poppy від бренду A.P.C. Стилізувала цей аксесуар Кеті у невимушеному стилі – доповнивши улюбленим спортивним одягом та кросівками.



Улюблені сумки знаменитостей / Фото Vogue

Дженніфер Лопес з Hermès Birkin

У своєму гардеробі Дженніфер Лопес має дуже багато кольорів класичної сумки Hermès Birkin – від білого варіанту до червоної шкіри пітона. Зірка обирає до цих сумок ділові та розслаблені образи.



Улюблені сумки знаменитостей / Фото Vogue

Дженніфер Лоуренс з The Row

Акторка надає перевагу сумці Slouchy Banana бренду The Row із чорної шкіри. Вона одягає її з блакитною сорочкою, бермудами і балетками або базовою білою футболкою, чорними штанами і бейсболкою.



Улюблені сумки знаменитостей / Фото Vogue

Тейлор Свіфт з Mansur Gavriel

Папараці найбільше помічали Тейлор Свіфт з нюдовою сумкою M Frame Box Bag бренду Mansur Gavriel у парі з рядом максі-спідниць.



Улюблені сумки знаменитостей / Фото Vogue