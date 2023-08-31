Восени особливо ретельно треба ставитися до сумки, адже вона має чудово підходити до вашого верхнього вбрання – куртки, тренча та пальта. Жоден образ не буде цілісним без сумки, тож радимо вам звернути увагу на те, що ж буде актуальним восени 2023 року.
До теми Трендові аксесуари на осінь 2023: стильні речі, які ви захочете придбати
Стьобана
У новому сезоні стьобані сумки великого розміру будуть в центрі уваги. Сумки у стилі Bottega Veneta досі користуються великим попитом, тож можна знайти для себе чимало цікавих варіантів.
Модні сумки на осінь 2023 / Фото Pinterest
Сумка-мішок
Крихітні сумки можуть мати красивий вигляд, але насправді вони не такі вже й зручні. А от у сумку-мішок з великою ймовірністю можна вмістити чимало важливих речей.
Модні сумки на осінь 2023 / Фото Pinterest
Клатч
Цього року в моду повертається давно забутий клатч. Він слугуватиме більше, як аксесуар, який додаватиме образу цікавої родзинки. Бренди представили клатчі у багатьох формах та кольорах, тож обрати буде з чого.
Модні сумки на осінь 2023 / Фото Pinterest
Червона сумка
Червоний колір став найпопулярнішим у сезоні осінь-зима 2023, тож і сумки здобудуть популярність у яскравому червоному кольорі.
Модні сумки на осінь 2023 / Фото Pinterest
Геометрична
Восени актуальними будуть трапецієподібні сумки. Обирайте шкіряні моделі в класичних кольорах – чорному, коричневому чи баклажановому відтінку.
Модні сумки на осінь 2023 / Фото Pinterest
Пухнаста
У холодну пору року пухнасті сумки починають набирати оберти. Можете доповнювати такою сумкою свої осінні аутфіти, а потім довершувати м’якенькою сумкою дублянку з овчиною.
Модні сумки на осінь 2023 / Фото Pinterest