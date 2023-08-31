Аксесуари називають двигуном модної індустрії, адже без них образи виглядають нецілісними та незавершеними.

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Представлені аксесуари для осіннього сезону зможуть привернути увагу, здивувати та захопити.

Пояс-шнур

Цього сезону в моді будуть приталені жакети, а щоб ще краще підкреслити талію, дизайнери вирішили додати пояс-шнур, який насправді додає дуже гарної нотки для створення цілісного образу.



Трендові аксесуари 2023 / Фото @anna.le.nova

Краватка

Цей елемент чоловічого гардероба дібрався до жіночої моди. Римуйте краватки з сорочками, жилетками і жакетами, щоб створити ефектний діловий образ.



Трендові аксесуари 2023 / Фото @anna.le.nova

Рукавички

З першими осінніми холодами в рух підуть не лише пальта, але й рукавички. Обирайте шкіряні вироби яскравих кольорів, як зможуть додати цікавої родзинки вашому аутфіту.



Трендові аксесуари 2023 / Фото @anna.le.nova

Корсети

Що цікаво, восени одягайте не лише светри чи лонгсліви, але й літні корсети, які доволі ефектно поєднуються з широкими джинсами.



Трендові аксесуари 2023 / Фото @anna.le.nova

Пояс-ланцюжок

Такий аксесуар нам нагадує трішки моду нульових, але якщо його грамотно поєднати з сукнями різних довжин чи штанами, то він додасть чудового акценту образові.



Трендові аксесуари 2023 / Фото @anna.le.nova

Банти

Восени буде справжній бум на банти, тож можете витягати з шафів шифонові блузи з об’ємними бантами чи шпильки з бантом, які ефектно виглядають на волоссі.



Трендові аксесуари 2023 / Фото @anna.le.nova