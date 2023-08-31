Аксессуары называют двигателем модной индустрии, ведь без них образы выглядят нецелесными и незавершенными.

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Представленные аксессуары для осеннего сезона смогут привлечь внимание, удивить и восхитить.

Пояс-шнур

В этом сезоне в моде будут приталены жакеты, а чтобы еще лучше подчеркнуть талию, дизайнеры решили добавить пояс-шнур, который действительно добавляет очень хорошей нотки для создания целостного образа.



Трендовые аксессуары 2023 / Фото @anna.le.nova

Галстук

Этот элемент мужского гардероба добрался до женской моды. Рымите галстуки с рубашками, жилетками и жакетами, чтобы создать эффектный деловой образ.



Трендовые аксессуары 2023 / Фото @anna.le.nova

Перчатки

С первыми осенними холодами в движение пойдут не только пальто, но и перчатки. Выбирайте кожаные изделия ярких цветов, они смогут добавить интересную изюминку вашему аутфиту.



Трендовые аксессуары 2023 / Фото @anna.le.nova

Корсеты

Что интересно, осенью одевайте не только свитера или лонгсливы, но и летние корсеты, довольно эффектно сочетающиеся с широкими джинсами.



Трендовые аксессуары 2023 / Фото @anna.le.nova

Пояс-цепочка

Такой аксессуар нам напоминает немного моду нулевых, но если его грамотно соединить с платьями разных длин или брюками, то он придаст замечательный акцент образу.



Трендовые аксессуары 2023 / Фото @anna.le.nova

Банты

Осенью будет настоящий бум на банты, так что можете вытаскивать из шкафов шифоновые блузы с объемными бантами или заколки с бантом, которые эффектно смотрятся на волосах.



Трендовые аксессуары 2023 / Фото @anna.le.nova