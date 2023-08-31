Осенью особенно тщательно нужно относиться к сумке, ведь она должна отлично подходить к вашему верхнему наряду – куртки, тренча и пальто. Ни один образ не будет цельным без сумки, поэтому советуем вам обратить внимание на то, что же будет актуально осенью 2023 года.

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Стеганая

В новом сезоне стеганные сумки большого размера будут в центре внимания. Сумки в стиле Bottega Veneta до сих пор пользуются большим спросом, так что можно найти для себя немало интересных вариантов.



Модные сумки на осень 2023 / Фото Pinterest

Сумка-мешок

Крошечные сумки могут выглядеть красиво, но на самом деле они не так уж удобны. А вот в сумку-мешок с большой вероятностью можно вместить немало важных вещей.



Модные сумки на осень 2023 / Фото Pinterest

Клатч

В этом году в моду возвращается давно забытый клатч. Он будет служить больше, чем аксессуар, который будет добавлять образ интересной изюминки. Бренды представили клатчи во многих формах и цветах, так что выбрать будет из чего.



Модные сумки на осень 2023 / Фото Pinterest

Красная сумка

Красный цвет стал самым популярным в сезоне осень-зима 2023, так что и сумки обретут популярность в ярком красном цвете.



Модные сумки на осень 2023 / Фото Pinterest

Геометрическая

Осенью актуальными будут трапециевидные сумки. Выбирайте кожаные модели в классических цветах – черном, коричневом или баклажанном оттенке.



Модные сумки на осень 2023 / Фото Pinterest

Пушистая

В холодное время года пушистые сумки начинают набирать обороты. Можете дополнять такой сумкой свои осенние аутфиты, а затем довершать мягкой сумкой дубленку с овчиной.



Модные сумки на осень 2023 / Фото Pinterest