Стильные аксессуары должны быть в гардеробе каждой девушки. Именно они способны дополнить непревзойденные образы в разных стилях. Грамотно подобранный аксессуар может сделать базовый образ фешенебельным и стильным.

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Массивная сумка

В этом году дизайнеры решили сделать упор на вместительные сумки. Они станут незаменимыми этой осенью. Теперь вы сможете взять с собой в сумку все самое необходимое. Многие массивные сумки вы можете найти от украинских брендов.

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Модные аксессуары на осень 2023 / Фото Elle

Сумка с ручкой

Сумки с ручкой стали любимыми в гардеробах многих модниц. Эта модель универсальна, ведь это сумка на все случаи жизни. Вы можете добавить сумку на любой вкус: классическую в базовом цвете, цветную, с эффектом металлик и т.д.



Модные аксессуары на осень 2023 / Фото Elle

Колготки

Осенью колготки перестанут быть функциональным предметом гардероба, создающего дополнительный слой тепла. Теперь на передний план вышла их эстетическая функция. Поэтому делайте ставку на цветные или кружевные модели.



Модные аксессуары на осень 2023 / Фото Elle

Массивные браслеты

Самыми броскими украшениями на подиумах были массивные браслеты. Модели одевали их в сочетании с вещами на коротких рукавах, поверх лонгсливов и даже жакетов.



Модные аксессуары на осень 2023 / Фото Elle