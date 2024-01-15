Свадебная мода 2024: какие платья, цвета и аксессуары будут в тренде
Источник:Elle
Еще задолго до свадьбы невесты начинают выбирать себе свадебные платья, фату и обувь, которые смогут передать их стиль, настроение и сделать день особенным. Тенденции в свадебной моде 2024 года будут довольно интересными, поэтому понравятся каждой девушке.
Для создания свадебного наряда дизайнеры вдохновлялись естественными мотивами и добавляли на платье вышивку или аппликацию. Кроме белого платья, в моде начнут больше появляться пастельные тона, отображающие небо, солнце и лепестки.
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Одним из трендов этого года является длинная фата, украшенная камнями или кружевом. Если вы хотите выглядеть на своей свадьбе оригинально и необычно – обратите внимание на кейпы, которые все чаще стали появляться на современном свадебном наряде.
Также актуальными в 2024 году будут банты. Их можно обыграть разными способами. Следовательно, банты могут присутствовать на платьях, фате, украшениях и даже белых колготках.Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.
Дизайнеры не забыли и о перьях, которым тоже украсили свадебный наряд. Если же вы поклонница нестандартного наряда, тогда примите во внимание мини-платья, классические белые костюмы или комбинезоны.
В моду возвращается платье силуэта рыбка, поэтому обращайте на него внимание. Не бойтесь надевать платье в голубом и дополнять свадебный аутфит очень длинной фатой. Тренд на костюмы некоторое время был подзабыт, но снова возвращается в моду.
Природные мотивы
Модные свадебные платья / Фото Elle
Пастельные тона
Модные свадебные платья / Фото Elle
Длинная фата
Модная свадебная фата / Фото Elle
Бантики
Модные свадебные платья / Фото Elle
Максимализм
Модные свадебные платья / Фото Elle
Мини платье
Модные свадебные платья / Фото Elle
Костюм
Модные свадебные костюмы / Фото Elle