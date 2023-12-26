Сумка – это отличная возможность оживить ваш образ. Благодаря сумке вам удастся гармонично завершить свой выход и расставить правильные акценты.

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В 2024 году среди аксессуаров будут преобладать 3 цвета сумок и один эффектный принт. Советуем присматриваться к модным сумкам уже сейчас и добавлять их в свой гардероб.

Красный

Этот цвет стал настоящим хитом этого сезона и не утратит своей популярности в 2024 году. Красный достался нашим аксессуарам, в частности сумкам. Этот цвет будет таким же желательным, как и сейчас, поэтому делайте ставки на красивые сумки, которые в любом случае украсят ваши аутфиты.



Актуальные цвета сумок на 2024 год.

Серебро

Серебристый цвет стал настоящим хитом и теперь его можно носить не только в особых случаях, но и всегда. Вы можете носить сумки оттенка металлик независимо от того, одеты ли вы в праздничное или вечернее платье или просто в базовые вещи. Такая сумка будет уместна к любому вашему аутфиту.



Актуальные цвета сумок на 2024 год.

Голубой деним

Денимовая одежда была настоящим хитом в 2023 году. И если раньше мы носили денимовые юбки и куртки, то уже в новом году деним перебрался на аксессуары. Выбирайте для себя любые фасоны, которые вы можете совместить с любимыми джинсами.



Актуальные цвета сумок на 2024 год.

Леопард

Из года в год анималистические принты появляются в трендовых подборках. В 2024 году на модную арену выходят леопардовые сумки. Тенденция на эти аксессуары пришла к нам с 1990-х годов. Соглашаемся, они выглядят очень смело, но берите пример от звезд стритстайла и не бойтесь носить такие сумки.



Актуальные цвета сумок на 2024 год.