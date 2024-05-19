Каждый сезон дизайнеры предлагают немало интересных вариантов сумок, от которых невозможно устоять. Каждый сезон бренды стараются удивить новыми формами, материалами и элементами декора, чтобы удовлетворить вкусы разных модниц.

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В подборке мы рассмотрели самые интересные формы сумок, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне.

Сумка XXL

Увеличенный размер сумок – мастхэв этого сезона. В такую сумку вы можете поставить не только мелкие личные вещи, но и книги, папки с документами или ноутбук. Выбирайте для себя сумки из экокожи или соломенные пляжные варианты.

Актуальные сумки лета 2024 года
Модные сумки лета 2024 / Фото Vogue

Цепи

Уже не первый сезон сумки украшают цепочки, которые являются определенным расширением ювелирных изделий. Такие золотые или серебряные ручки напоминают ожерелья.

Актуальные сумки лета 2024 года
Актуальные сумки лета 2024 / Фото Vogue

Красный цвет

Все модницы знают, что красный цвет является самым популярным в 2024 году. Какие бы цвета дизайнеры не добавляли еще в моду, этот яркий цвет никуда от нас не денется. Смело добавляйте красную сумку в свой гардероб и пусть она станет интересным акцентом в вашем образе.

Актуальные сумки лета 2024
Модные сумки лета 2024 / Фото Vogue

Карго

Если предыдущий сезон популярными были брюки карго, то уже этим летом абсолютными фаворитами станут сумки-карго. Они хорошо сочетаются со спортивным или кэжуальным нарядом.

Актуальные сумки лета 2024 актуальные сумки лета 2024
Трендовые сумки лета 2024 / Фото Vogue

Сферическая сумка

Интересные сумки в форме полумесяца или круглые варианты присутствовали почти на всех показах весенне-летнего сезона. Выбирайте для себя большие сумки на плечо или лаконичные минималистичные варианты.

Актуальные сумки лета 2024 актуальные сумки лета 2024
Актуальные сумки лета 2024 / Фото Vogue

Все эти сумки удачно сочетаются с большинством нарядов, которые есть в вашем гардеробе, поскольку подходят ко многим стилям. Обувь также можете подбирать любую – от лаконичных балеток до красивых босоножек или базовых кроссовок.