Почти все известные мировые бренды продемонстрировали тенденцию на акцентные ювелирные изделия. Поэтому попробуйте добавить к своему образу массивное кольцо или эффектные кафы.

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Акцентные кольца

Дизайнеры советуют в своих коллекциях на следующие несколько сезонов отказаться от минималистических украшений в пользу изделий с wow-эффектом. Такие роскошные украшения представили бренды Fendi, Alexander McQueen, Givenchy, Dior. Их акцентные кольца просто невозможно не заметить. Это могут быть массивные камни или фантазийные произведения искусства.



Трендовые украшения 2023/24 / Фото Elle

Жемчужины

Изящная жемчужина – это самый нежный ювелирный тренд на все времена. Бренды презентовали роскошные бусы из жемчужин или серьги с очень массивными жемчужинами.



Трендовые украшения 2023/24 / Фото Elle

Кафы

Во всех модных украшениях на 2023/24 прослеживается заметность на акцентность. Если хотите добавить к своему образу не украшение, а артобъект, добавьте в ухо роскошный каф. Эти изделия обладают способностью привлекать внимание и изменять настроение даже базового образа.



Трендовые украшения 2023/24 / Фото Elle

Украшения для тела

Кольца, браслеты, подвески, серьги, кафы – это база, но дизайнеры решили продемонстрировать другой способ привлечения к себе внимания и представили украшения для тела. Они могут быть грандиозными или базовыми.



Трендовые украшения 2023/24 / Фото Elle

Асимметрия

Дизайнеры советуют отказаться от симметрии. Добавьте своему образу немного дерзости и непредсказуемости и попробуйте носить разные серьги или вообще надевать только одну.



Трендовые украшения 2023/24 / Фото Elle