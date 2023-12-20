Размеры клатчей, которые представили дизайнеры, довольно разнообразны – от крошечных аксессуаров до габаритных сумок, которые выглядели как свернутое пальто.

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Клатч у нас может вызвать ассоциации с непрактичностью, поскольку сумку придется держать в руках или под мышкой, а еще кажется, будто в нем помещаются только какие-нибудь мелкие вещи. Но бренды презентовали такие клатчи, в которые вы сможете вместить все, что пожелаете, поэтому они станут нашими практичными спутниками повседневности.

Бренд Miu Miu выпустил на подиум моделей в вязаных костюмах, дополнив их образ кожаными сумками, как косметичка, которые легко ухватить в руку в спешке и вместить все личные вещи.



Актуальные сумки на 2024 год / Фото Vogue



Актуальные сумки на 2024 год / Фото Vogue

Лакированный клатч как сумки с 2010-х годов появились в коллекции Ferragamo. Бренд представил их в нескольких вариантах: глянцевом черном, солнечно-желтом, белом, темно-синем и фирменном красном цвете.



Актуальные сумки на 2024 год / Фото Vogue

А вот Bottega Veneta решили создать что-нибудь интересное и представили на подиуме сразу две сумки. Одна из них – сумка-конверт горчичного оттенка, другая же – пустая сумка сложена вдвое под тиснение крокодила.



Актуальные сумки на 2024 год / Фото Vogue

Кроме того, что клатчи появились в осенне-зимней коллекции, бренды также представили их для весенне-летнего сезона, поэтому клатч от нас никуда не денется и станет актуальным аксессуаром в 2024 году.