Зимой можно дополнять свои образы не только шапками и шарфами, пишет 24 канал. Интересной изюминке нашим аутфитам может придать платок из шелка. Он не защищает от холода, поэтому в морозные дни от него лучше отказаться, но носить его можно не только как головной убор, но и как аксессуар к нарядам.

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Объемным широким платком вы можете дополнить утепленные пальто, дубленки или связать вокруг шеи со свитером. Хорошо будет выглядеть образ, если свитер и шарф будут одного цвета.

В 2024 году состоится возвращение забытого свитера с открытыми плечами, так что к нему вы обязательно можете добавить платок для создания интересной изюминки.



Стильные образы с шелковым платком / Фото инстаграмм @anna.le.nova

Застилизовать платок можно с рубашками или жакетами. Чтобы он выглядел нестандартно – закиньте его прямо на плечи и завяжите узелки с одного и другого конца.



Стильные образы с шелковым платком / Фото инстаграмм @anna.le.nova



Стильные образы с шелковым платком / Фото инстаграмм @anna.le.nova

Тренд на завязывание хвостов с платком уже отошел, впрочем, мода цикличная, поэтому есть все шансы на возвращение такого простого способа применения платка в своем образе.



Стильные образы с шелковым платком / Фото инстаграмм @anna.le.nova

Если погодные условия будут позволять надеть платок в зимнюю пору вместо головного убора, то можете смело его сочетать с шубами, дубленками и пальто.



Стильные образы с шелковым платком / Фото инстаграмм @anna.le.nova



Стильные образы с шелковым платком / Фото инстаграмм @anna.le.nova



Стильные образы с шелковым платком / Фото инстаграмм @anna.le.nova