Взимку можна доповнювати свої образи не лише шапками й шарфами, пише 24 Канал. Цікавої родзинки нашим аутфітам може надати хустка з шовку. Вона не захищає від холоду, тож у морозяні дні від неї краще відмовитися, втім носити її можна не лише як головний убір, але й як аксесуар до вбрання.

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Об’ємною широкою хусткою ви можете доповнити утеплені пальта чи дублянки або пов’язати навколо шиї зі светром. Гарно виглядатиме образ, якщо светр та шарф будуть одного кольору.

У 2024 році відбудеться повернення забутого светра з відкритими плечима, тож до нього ви обов’язково можете додати хустку задля створення цікавої родзинки.



Стильні образи з шовковою хусткою / Фото інстаграм @anna.le.nova

Застилізувати хустку також можна з сорочками чи жакетами. Щоб вона виглядала нестандартно – закиньте її просто на плечі та зав’яжіть вузлики з одного та іншого кінця.



Стильні образи з шовковою хусткою / Фото інстаграм @anna.le.nova



Стильні образи з шовковою хусткою / Фото інстаграм @anna.le.nova

Тренд на зав’язування хвостів з хусткою вже відійшов, втім мода циклічна, тож є всі шанси на повернення такого простого способу застосування хустки у своєму образі.



Стильні образи з шовковою хусткою / Фото інстаграм @anna.le.nova

Якщо погодні умови дозволятимуть одягнути хустку в зимову пору замість головного убора, то можете сміливо її поєднувати з шубами, дублянками та пальтами.



Стильні образи з шовковою хусткою / Фото інстаграм @anna.le.nova



Стильні образи з шовковою хусткою / Фото інстаграм @anna.le.nova



Стильні образи з шовковою хусткою / Фото інстаграм @anna.le.nova