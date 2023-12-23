Майже усі найвідоміші світові бренди продемонстрували тенденцію на акцентні ювелірні вироби. Тому спробуйте додати до свого образу масивну каблучку чи ефектні кафи.

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Акцентні каблучки

Дизайнери радять у своїх колекціях на наступні кілька сезонів відмовитися від мінімалістичних прикрас на користь виробів з wow-ефектом. Такі розкішні прикраси презентували бренди Fendi, Alexander McQueen, Givenchy, Dior. Їхні акцентні каблучки просто неможливо не помітити. Це можуть бути масивні камені або ж фантазійні витвори мистецтва.



Трендові прикраси 2023/24 / Фото Elle

Перлини

Витончені перлини – це найніжніший ювелірний тренд на всі часи. Бренди презентували розкішне намисто з перлин чи сережки з дуже масивними перлинами.



Трендові прикраси 2023/24 / Фото Elle

Кафи

У всіх наймодніших прикрасах на 2023/24 простежується помітність на акцентність. Якщо хочете додати до свого образу не прикрасу, а артоб’єкт, додайте на вухо розкішний каф. Ці виоби мають здатність привертати увагу та змінювати настрій навіть базового образу.



Трендові прикраси 2023/24 / Фото Elle

Прикраси для тіла

Каблучки, браслети, підвіски, сережки, кафи – це база, але дизайнери вирішили продемонструвати інший спосіб привернення до себе уваги та представили прикраси для тіла. Вони можуть бути грандіозними чи базовими.



Трендові прикраси 2023/24 / Фото Elle

Асиметрія

Дизайнери радять відмовитися від симетрії. Додайте своєму образу трохи зухвалості та непередбачуваності та спробуйте носити різні сережки або ж взагалі одягати лише одну.



Трендові прикраси 2023/24 / Фото Elle