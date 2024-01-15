Для создания свадебного наряда дизайнеры вдохновлялись естественными мотивами и добавляли на платье вышивку или аппликацию. Кроме белого платья, в моде начнут больше появляться пастельные тона, отображающие небо, солнце и лепестки.

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Одним из трендов этого года является длинная фата, украшенная камнями или кружевом. Если вы хотите выглядеть на своей свадьбе оригинально и необычно – обратите внимание на кейпы, которые все чаще стали появляться на современном свадебном наряде.

Также актуальными в 2024 году будут банты. Их можно обыграть разными способами. Следовательно, банты могут присутствовать на платьях, фате, украшениях и даже белых колготках.

Дизайнеры не забыли и о перьях, которым тоже украсили свадебный наряд. Если же вы поклонница нестандартного наряда, тогда примите во внимание мини-платья, классические белые костюмы или комбинезоны.

В моду возвращается платье силуэта рыбка, поэтому обращайте на него внимание. Не бойтесь надевать платье в голубом и дополнять свадебный аутфит очень длинной фатой. Тренд на костюмы некоторое время был подзабыт, но снова возвращается в моду.

Природные мотивы

Модные свадебные платья
Модные свадебные платья / Фото Elle

Пастельные тона

Модные свадебные платья
Модные свадебные платья / Фото Elle

Длинная фата

Модные свадебные платья
Модная свадебная фата / Фото Elle

Бантики

Модные свадебные платья
Модные свадебные платья / Фото Elle

Максимализм

Модные свадебные платья
Модные свадебные платья / Фото Elle

Мини платье

Модные свадебные платья
Модные свадебные платья / Фото Elle

Костюм

Модные свадебные платья
Модные свадебные костюмы / Фото Elle

Кейпы

Модные свадебные платья
Модные свадебные платья / Фото Elle