Оказывается, носить перчатки можно не только при необходимости в холодное время года. Часто мы надеваем их как дополнительный аксессуар к пальто или дубленкам. Оказывается, носить перчатки можно еще увлекательнее.

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Мода каждый раз прогрессирует и появляются все новые идеи того, как интересно интегрировать вещь в свой гардероб. Стилистка Анна Ленова показала в своем инстаграмме подборку аутфитов с перчатками.

Для стилизации перчаток вам понадобится пояс к верхней одежде. Под него сбоку нужно заложить перчатки – вот и все. Благодаря этому простому и легкому трюку, вы получите свежий взгляд на свой образ.

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Самый красивый образ выглядят с пальто. К примеру, вы можете надеть пальто темного цвета и разбавить его более ярким цветом – бордовым или красным. Выбирайте в одном оттенке пояс, перчатки, сумку и по желанию даже обувь.

Если же вы хотите надеть перчатки не с верхней одеждой, тогда нужно их заложить за брюки или юбку. Обычно модницы используют перчатки из кожи. Будьте внимательны, ведь образы с рукавицами выглядят очень элегантно, поэтому не стоит их носить с джинсами или спортивными брюками.