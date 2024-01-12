Последние несколько месяцев мы наблюдаем наплыв в соцсетях и на звездных выходах шоколадных, каштановых и кофейных оттенков: шикарные пальто и стильные сапоги. Более того, этот тренд переместился даже в мир красоты с изысканным макияжем лате и коричневыми ногтями.

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Но самым интересным вариантом ввести в гардероб этот цвет являются платья. Шоколадная одежда простого кроя – это не только необычайно элегантно, но и универсально. Следует углубиться в разнообразие сочетаний этого оттенка, чтобы понять, почему коричневые платья стали обязательным элементом гардероба этого сезона.

Как коричневые платья носят модницы

Этот оттенок выглядит прекрасно с ботинками со змеиным принтом.

Сочетание коричневого платья со змеиным принтом / Фото из инстаграммы Роузи Гантингтон-Уайтли
Сочетание коричневого платья со змеиным принтом / Фото из инстаграммы Роузи Гантингтон-Уайтли

Коричневые платья легко совмещаются с черными аксессуарами.