Останні кілька місяців ми спостерігаємо наплив у соцмережах та на зіркових виходах шоколадних, каштанових і кавових відтінків: шикарні пальта і стильні чоботи. Ба більше, цей тренд перемістився навіть у світ краси з вишуканим макіяжем лате та коричневими нігтями.

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Але чи не найцікавішим варіантом ввести в гардероб цей колір є сукні. Шоколадне вбрання простого крою – це не лише надзвичайно елегантно, а й універсально. Варто заглибитися у різноманіття поєднань цього відтінку, аби зрозуміти, чому коричневі сукні стали обов'язковим елементом гардероба цього сезону.

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Як коричневі сукні носять модниці

Цей відтінок має чудовий вигляд з черевиками зі зміїним принтом.



Поєднання коричневої сукні зі зміїним принтом / Фото з інстаграму Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Коричневі сукні легко поєднуються з чорними аксесуарами.