Виявляється, носити рукавички можна не лише за необхідності в холодну пору року. Часто ми одягаємо їх як додатковий аксесуар до пальт чи дублянок. Виявляється, носити рукавички можна ще цікавіше.
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Мода щоразу прогресує та з’являються все новіші ідеї того, як цікаво інтегрувати річ у свій гардероб. Стилістка Анна Ленова показала у своєму інстаграмі добірку аутфітів з рукавичками, які точно вам сподобаються.
Для стилізації рукавичок вам знадобиться пояс до верхнього одягу. Під нього збоку треба закласти рукавички – ось і все. Завдяки цьому простому та легкому трюку ви отримаєте свіжий погляд на свій образ.
Найкрасивіше образи виглядають з пальтами. До прикладу, ви можете одягнути пальто темного кольору та розбавити його трохи яскравішим кольором – бордовим чи червоним. Обирайте в одному відтінку пояс, рукавички, сумку та за бажання навіть взуття.
Якщо ж ви хочете одягнути рукавички не до верхнього одягу, тоді треба їх закласти за штани чи спідницю. Зазвичай модниці використовують рукавиці зі шкіри. Будьте уважними, адже образи з рукавицями виглядають дуже елегантно, тому не варто їх носити з джинсами чи спортивними штанами.