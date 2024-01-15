Для створення весільного вбрання дизайнери надихалися природними мотивами та додавали на сукні вишивку чи аплікацію. Окрім білосніжної сукні, в моді почнуть більше з’являтися пастельні тони, які відображатимуть небо, сонце та пелюстки.

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Однією з цьогорічних трендів є довга фата, яка прикрашена камінням чи мереживом. Якщо ви хочете виглядати на своєму весіллі оригінально та незвично – зверніть увагу на кейпи, які все частіше почали з’являтися на сучасному весільному вбранні.

Також актуальними у 2024 році будуть банти. Їх можна обіграти різними способами. Відтак, банти можуть бути присутніми на платтях, фаті, прикрасах та навіть білих колготках.

Дизайнери не забули й про пір’я, яким теж прикрасили весільне вбрання. Якщо ж ви прихильниця нестандартного вбрання, тоді візьміть до уваги мінісукні, класичні білі костюми чи комбінезони.

У моду повертається плаття силуету рибка, тож звертайте на нього увагу. Не бійтеся одягати плаття в блакитному кольорі та доповнювати весільний аутфіт дуже довгою фатою. Тренд на костюми певний час був призабутий, але знову повертається в моду.

Природні мотиви

Модні весільні сукні
Модні весільні сукні / Фото Elle

Пастельні тони

Модні весільні сукні
Модні весільні сукні / Фото Elle

Довга фата

Модні весільні сукні
Модна весільна фата / Фото Elle

Бантики

Модні весільні сукні
Модні весільні сукні / Фото Elle

Максималізм

Модні весільні сукні
Модні весільні сукні / Фото Elle

Мінісукня

Модні весільні сукні
Модні весільні сукні / Фото Elle

Костюм

Модні весільні сукні
Модні весільні костюми / Фото Elle

Кейпи

Модні весільні сукні
Модні весільні сукні / Фото Elle