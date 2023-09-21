Инфлюэнсеры диктуют нам тренды и понимание того, что сейчас на пике популярности, пишет 24 Канал. Девушки часто черпают вдохновение у модниц, обладающих всеми тонкостями для создания интересного и эффектного вида.

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Чтобы научиться самостоятельно складывать образы, вам следует привить себе наглядность. Идеальную формулу образа можно составить с помощью базовых элементов гардероба. Уже под базу можно добавлять трендовые позиции.

Если вы хотите примерить в этом сезоне интересные образы, то рекомендуем вам присмотреться к интересным аутфитам, которые редакция Fashion 24 отобрала для вашего красивого образа.

Выбирайте этой осенью жакеты размера оверсайз, штаны палаццо и создавайте офисные образы. Также делайте ставку на костюмы в горизонтальную полоску, вернувшуюся в этом сезоне в моду. В эстетику офисных аутфитов также входит белая и голубая рубашка, блузка, приталенный жакет. Для монохромного денимового образа выбирайте джинсовую куртку и джинсы.

Что касается обуви, то обратите внимание на лоферы, которые носят модницы с носками и короткой юбкой плиссе. Не забывайте довершать образы аксессуарами и украшениями, которые придадут вашим выходам особую изюминку.