Інфлюенсери диктують нам тренди та розуміння того, що зараз на піку популярності, пише 24 Канал. Дівчата часто черпають натхнення у модниць, які володіють всіма тонкощами для створення цікавого та ефектного вигляду.

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Щоб навчитися самостійно складати образи, вам варто привити собі надивленість. Ідеальну формулу образу ви можете скласти за допомогою базових елементів гардероба. Вже під базу ви можете додавати трендові позиції.

Якщо ви хочете приміряти цього сезону цікаві образи, то радимо вам придивитися до цікавих аутфітів, які редакція Fashion 24 відібрала для вашого красивого образу.

Обирайте цієї осені жакети розміру оверсайз, штани палаццо та створюйте офісні образи. Також робіть ставку на костюми в горизонтальну смужку, яка повернулася цього сезону в моду. В естетику офісних аутфітів також входить біла та блакитна сорочка, блуза, приталений жакет. Для монохромного денімового образу обирайте джинсову куртку та джинси.

Щодо взуття, то зверніть увагу на лофери, які модниці носять зі шкарпетками та короткою спідницею плісе. Не забувайте довершувати образи аксесуарами та прикрасами, які додадуть вашим виходам особливої родзинки.