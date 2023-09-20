Если хотите выглядеть стильно, стоит отказаться от наряда, который испортит ваш образ. Эти вещи смотрятся бедно и старомодно.

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Просмотрите свой осенний гардероб, и если найдете наряды из этого списка – избавьтесь от него и отправляйтесь на шоппинг за поиском актуальных и трендовых вещей.

Обжатая кожаная

Базовая кожаная куртка или косуха всегда остается актуальной на осеннее время года, впрочем, здесь важно приобрести куртку правильной модели и не выбрать слишком обжатую верхнюю одежду. Такая куртка будет выглядеть антитрендово и только испортит ваш общий вид.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото Pinterest

Леопардовая юбка

Не выбирайте леопардовую юбку к своим образам, если не хотите привлекать к себе слишком много внимания. Лучше остановитесь на базовой юбке классического цвета, которая завершит любую вашу блузу или лонгслив.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото Pinterest

Свитшот тай-дай

Принт тай-дай был актуальным несколько сезонов назад и прижился на футболках и лонгсливах, впрочем, этот тренд был кратковременным и за короткое время о принте тай-дай забыли. Не одевайте в этом году с этим принтом свитшоты или лонгсливы. Лучше выберите базовые однотонные варианты.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото Pinterest