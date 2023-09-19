Если хотите быть стильными, то замените вещи, которые давно потеряли актуальность, пишет 24 Канал. Этот наряд выглядит старомодно, поэтому для того, чтобы не выглядеть бессмысленно, воспользуйтесь нашими советами и замените эту одежду современным нарядом.

Читайте также Главные антитрендовые аксессуары: какие вещи делают образ дешевым

Футболка с жемчугом

В вашем гардеробе обязательно должна быть базовая белая или черная футболка из натурального материала, которая не будет сковывать движения и свободно сидеть. А вот от футболок с разнообразными рисунками и украшениями стоит избавиться. Футболка с жемчужинами точно нет ничего общего с модой в 2023 году, так что без колебаний избавьтесь от нее, если не хотите выглядеть бессмысленно.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото Pinterest

Джинсы скинные с дырками

Широкие и мешковатые джинсы с дырками и легкими потертостями выглядят стильно, а вот от обжатых джинсов скинны с большими дырками на колене стоит отказаться. Эта модель джинсов совсем устарела, поэтому только испортит ваш образ, а не подчеркнет его.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото Pinterest

Спортивный леопардовый костюм

Анималистический принт довольно тонкая грань между стильностью и антитрендовостью. Эти вещи нужно миксовать в образах дозированно. К примеру, анималистический лонгслив в образе не испортит общий вид.

А вот спортивный леопардовый костюм – апсолютный моветон, поэтому от такого наряда лучше отказаться. Выберите базовый свитшот и джогеры в черном или сером цвете.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото Pinterest