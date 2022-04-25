По запросам военных уже отшиваются первые образцы обуви для военных. На стельке надпись – "Смерть врагам". Модель представлена в пастельном цвете с маленьким ярлыком в виде флага Украины.

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"Мы поставили задачу сделать демисезонные тактические ботинки весна-лето-теплая осень. Основные характеристики: легкость, гибкость, хорошая фиксация на ноге, дышащие но крепкие материалы и износостойкая подкладка. Также сдубленный мягкий кант, для защиты косточки", – отмечено в инстаграмм-сообщения.

Киевский дизайнер Али Саулиди во второй день войны, когда в дом соседей попала баллистическая ракета, переехал из Киева в Коломыю.

Для " Зеркала медиа " Али представил разработку легкую тактическую обувь черного цвета.

"Это весенне-летний вариант черной трековой тактической обуви, который мы разработали специально для военных и спецназовцев. Модель отвечает всем требованиям военных нагрузок. Она изготовлена из натуральных материалов: кожи, нубука, водоотталкивающей ткани. Вставлены специальные металлические супинаторы для того, чтобы поддерживать ногу. Ну и конечно трековая подошва, которая поможет легко передвигаться по бездорожью, горной местности и тд. Основным фактором является удобство и практичность", – рассказал дизайнер.



Обувь бренда Ali Saulidi для военных / Фото с "Зеркало медиа"

В своем инстаграмм-сообщении дизайнер призывает меценатов и всех небезразличных поддержать запуск тиража и фонд производства. Себестоимость одной пары обуви – 1300 гривен.



Дизайнер Али Саулиди с обувью для военных / Фото из "Зеркало медиа"