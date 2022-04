Настя Каменских вместе с Потапом отправилась в Лас-Вегас. Там она открыла церемонию Latin American Music Awards. Для красной дорожки звезда избрала символический образ. Она появилась в синем тренче с желтыми надписями.

NK выбрала синий кожаный тренч от бренда ANNCHOO, основательницей которого является ее лучшая подруга и бывшая жена Позитива Анна Андрейчук.

Анна собственноручно расписала тренч надписями Stop the war, Stand with Ukraine, Ukraine is freedom Freedom is Ukraine и Слава Украине – словами, которые теперь знают во всем мире.

Мне было честью творить этот образ на красную дорожку для NK. Этот месседж – крик души. Крик каждого украинца и каждого человека, который сердцем из Украины. Разрисовывая пальто, невозможно было сдержать слез. Я верю и знаю, что мы обязательно победим и Украина расцветет снова,

– написала Анна Андрийчук.

Своими нарядами Настя Каменских привлекает внимание всего мира, ведь сейчас очень важно говорить всеми возможными способами об Украине.



Патриотический образ Насти Каменских / Фото с инстаграмму NK



