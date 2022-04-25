За запитами військових вже відшиваються перші зразки взуття для військових. На устілці надпис – "Смерть ворогам". Модель представлена в пастельному кольорі з маленьким ярликом у вигляді прапора України.

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"Ми поставили задачу зробити демісезонні тактичні черевики весна-літо-тепла осінь. Основні характеристики: легкість, гнучкість, гарна фіксація на нозі, дихаючі але міцні матеріали та зносостійка підкладка. Також здубльований м‘який кант, для захисту кісточки", – зазначено в інстаграм-дописі.

Київський дизайнер Алі Сауліді на другий день війни, коли в будинок сусідів потрапила балістична ракета, переїхав з Києва до Коломиї.

Для "Дзеркала медіа" Алі презентував розроблеге легке тактичне взуття чорного кольору.

"Це весняно-літній варіант чорного трекового тактичного взуття, який ми розробили спеціально для військових та спецпризначенців. Модель відповідає всім вимогам військових навантажень. Вона виготовлена із натуральних матеріалів: шкіри, нубука, водовідштовхуючої тканини. Вставлені спеціальні металеві супінатори для того, щоб підтримувати ногу. Ну і, звичайно, трекова підошва, яка допоможе легко пересуватися бездоріжжям, гірською місцевістю і тд. Основним фактором є зручність і практичність", – розповів дизайнер.



Взуття бренду Ali Saulidi для військових / Фото з "Дзеркало медіа"

У своєму інстаграм-дописі дизайнер закликає меценатів та всіх небайдужих підтримати запуск тиражу та фонд виробництва. Собівартість однієї пари взуття – 1300 гривень.



Дизайнер Алі Сауліді зі взуттям для військових / Фото з "Дзеркало медіа"