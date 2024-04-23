Знаменитость украсила собой майскую обложку французского издания Vogue. Год назад Селин Дион сообщила, что болеет тяжелым неврологическим заболеванием – синдромом мышечной скованности. Она взяла паузу в карьере и почти не появлялась на светских событиях.

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Впервые за долгое время певицу увидели в феврале на премии Грэмми, а теперь она появилась на обложке издания.

Селин Дион снялась для Vogue

56-летняя звезда энергично позировала перед камерой фотографа в различных аутфитах. На обложке издания канадская певица позировала в розовом пушистом платье.



Селин Дион на обложке глянца / Фото Vogue

На другой обложке она снялась в коротких шортах и белой рубашке оверсайз, которую надела на обнаженное тело. Заметно, что Селин веселилась и игриво себя вела перед камерой.



Селин Дион снялась для издания / Фото Vogue

Для страниц французского издания певица также примерила платье со стоячим воротником-капюшоном и надела стеганую верхнюю одежду кремового оттенка. Также она позировала в невероятно красивом коричневом образе, состоящий из платья и пальто.



Селин Дион позировала для французского издания / Фото Vogue



Селин Дион снялась для французского издания / Фото Vogue



Селин Дион снялась для издания / Фото Vogue

В интервью изданию мировая знаменитость рассказала, что учится жить с болезнью. Синдром мышечной скованности встречается у 1-2 человек на миллион и является неизлечимым.

"Я учусь принимать это понемногу каждый день. Пять дней в неделю я прохожу терапию. Мне нужно научиться жить с этим сейчас и перестать задавать себе вопросы. Я не победила болезнь, поскольку она все еще во мне и всегда будет", – отметила Селин Дион.

Исполнительница не покидает надежд, что с помощью научных исследований, специалисты найдут способ вылечить эту болезнь, и все, что ей сейчас остается – жить и принять то, что произошло.