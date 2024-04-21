"Уже сейчас мы должны понимать, что с каждым днем этой проклятой войны в стране становится все больше инклюзивных людей", – говорит основательница бренда реабилитационной одежды Adaptive Галина Журавель. Ее муж – военный, который с 24 февраля 2022 года защищает Украину от оккупантов. В начале полномасштабной войны Галина с детьми выехали из Киева, а любимый остался оборонять город. Однако она долго так не выдержала и уже через два месяца была дома.

"Я понимала, что далеко от него не могу. Знакомые говорили, что это опасно, но мне было спокойно у себя дома. И я знала, что могу быть возле мужа. Даже если вдруг что-то произойдет, смогу быстро добраться до него", – поделилась Галина в разговоре для проекта "Красота в несокрушимости".

Муж Галины продолжает приближать нашу победу, а она помогает раненым военным в тылу. Еще с первого дня полномасштабного вторжения женщина хотела быть прямо причастной к войне, и если бы не дети, то точно служила бы. Именно муж вдохновил Галину на создание реабилитационной одежды, стал главным идейным вдохновителем. И это ее благодарность тем, кто дарит жизнь каждый день.

Не пропустите Человеческое тело чрезвычайно хрупкое․ Красота несокрушимых героев в фото и проблема безбарьерности

Было внутреннее ощущение, что это оно, – как возник бренд Adaptive

Через год полномасштабной войны муж сказал Галине, что было бы хорошо создать реабилитационную одежду, поскольку никто из знакомых защитников не имеет ее. И женщина задумалась.

Было внутреннее ощущение, что это оно, я хочу заниматься именно этим,

– вспомнила Галина.

В этой сфере у нее не было никакого опыта, ведь она долго работала по образованию – преподавателем английского языка, переводчиком. Затем открыла салон красоты, который продала за несколько месяцев до начала пандемии коронавируса. Также изучала рекламу. А во время полномасштабной войны, несмотря на страх перед новой деятельностью, решилась запустить бренд одежды. Так, в июле 2023 года началась история Adaptive.



Футболка Adaptive / Фото из инстаграма бренда

В Украине не было аналогов этому, никто не знал, что такое адаптивная одежда. Галина нашла ее в Германии, США, поэтому начала ориентироваться на зарубежных коллег. Ведь у нас это неразвитая ниша и возникла проблема: как правильно шить такую одежду, как она должна выглядеть.

Галина объездила несколько фабрик в разных городах Украины, где отшили первые образцы. И самым идеальным оказался образец в Днепре.

Это супер, когда технолог тебя понимает и чувствует. В том первом образце была лишь одна мелкая правка. Я поняла, что это мой человек, и мы начали сотрудничать,

– вспоминает начало пути женщина.

Процесс создания и пошива одежды занимает долгое время, поэтому первая партия была отшита в октябре.

Чтобы люди с ранениями комфортно передвигались, – о цели Adaptive

Бренд Adaptive – это о стиле, удобстве, универсальности. Галина отмечает, что для нее, как для эстета, важна не только суть, но и хорошая картинка. Весь дизайн – очень простой, лаконичный. Это внутреннее видение Галины того, какой должна быть адаптивная одежда.

Она создана и для того, чтобы люди с ранениями могли комфортно передвигаться по улицам,

– подчеркнула женщина.



Военный Роман в одежде Adaptive / Фото из инстаграма бренда

Большинство одежды – это цвета хаки и черный, которым отдают предпочтение военные. Первые две партии подарили защитникам, которые проходили реабилитацию, чтобы услышать их отзывы. Создателям одежды было важно понимать, что нужно изменить для большего комфорта, удобства.

Ребята с ранением рук, которые выходили на улицу, говорили, что в этой одежде не чувствуют себя особенными, не выделяются среди других. Мне это очень запомнилось. Тогда подумала: "О Боже, это оно",

– поделилась Галина.

За время работы над брендом Галина была во многих медицинских учреждениях, госпиталях и видела, что адаптивной одежды катастрофически не хватает. Сейчас в Adaptive продолжается работа по налаживанию контактов с госпиталями, с фондами, которые помогут эту одежду отдавать раненым защитникам.

Сейчас для меня основная задача – помочь, отдать. Работаем над узнаваемостью бренда, чтобы больше людей узнали о нас,

– подытожила Галина.



Брюки Adaptive / Фото из инстаграма бренда

Раненых военных очень много, – о необходимости адаптивной одежды

Как мы видим, потребность в создании инклюзивной одежды есть. Бренд Adaptive доказывает, что речь идет не только о стиле, но и о функциональности. Военные, которые лечатся в госпитале после ранений, физически не могут одевать обычную одежду. Галина со слезами на глазах вспоминает тех ребят, с которыми встречалась в госпиталях. Человек с аппаратом Илизарова никогда не наденет обычную футболку.

Ребята голышом выходят на улицу курить, накинув сверху куртку. Потому что они не могут одеть обычную одежду. Поэтому наш бренд прежде всего о том, чтобы человек мог быть самостоятельным. Потому что многие не могут самостоятельно одеться,

– отмечает Галина.

Таким образом военные становятся более мобильными, им не нужно просить кого-то о помощи, зависеть от окружения.

У нас есть большая потребность в адаптивной одежде, потому что раненых военных очень много и их постоянно привозят. Вопрос в том, готовы ли наши производства отшивать такую одежду,

– говорит Галина.

Ткань мы выбираем наилучшего качества, – как создается и тестируется Adaptive

Для создателей бренда очень важно качество, поэтому выбирают только лучшее. Такую ткань нашли в Турции. Это 100% хлопок. Однако есть и ткань, где в составе 70% – хлопок, 30% – эластан. Она больше тянется и является более удобной при некоторых ранениях.

Что касается тестирования одежды, то сначала это делал муж Галины в домашних условиях. Он стоял, лежал, ходил в этой одежде. И уже по этому ориентировались, что неудачно пошито, где что-то натирает и тому подобное. И раненые военные, которые впоследствии пользовались этой одеждой, оставляли только положительные отзывы, поэтому больше ничего не меняли.

У меня в голове есть картинка, – будет ли женская коллекция Adaptive

Галина отмечает, что футболки бренда являются универсальными, однако штаны и шорты пока что только в мужском стиле. В госпиталях девушка встречала только мужчин, поэтому знает именно их потребности. Хотя осознает, что в Украине есть много женщин, которые служат. Поэтому женская коллекция Adaptive в будущем появится.

У меня в голове есть картинка, как бы я хотела, чтобы женщины выглядели в нашей одежде. По футболкам, то там бы изменений никаких не делала, возможно, скорректировала бы размерный ряд. Относительно брюк и шорт, то сделала бы их более женственными. Я не знаю, откуда, но даже на войне девушки находят время, чтобы покрасить волосы, сделать маникюр. Наши женщины следят за собой, где бы ни были,

– говорит Галина.

Технической разницы между женской и мужской одеждой нет, ведь одежда должна быть адаптирована конкретно под определенные ранения. Здесь речь идет о визуальном отличии, палитре цветов, ведь женщины, вероятно, предпочли бы более яркие оттенки.

Главный месседж женской коллекции был бы о том, что даже инклюзивная одежда может быть комфортной и привлекательной одновременно.

Заказывают не военные, – кто покупает одежду Adaptive

Галина призналась, что большинство запросов об одежде – от жен, матерей, сестер военных, а не от самих защитников. Медицинские учреждения также не дают никаких запросов. Поэтому важно рассказывать о том, что адаптивная одежда существует и реабилитация может быть более комфортной благодаря ей.

Это подчеркивает Марина – сестра военнослужащего 68 бригады. 36-летний Олег получил ранение осенью 2023 года. Потерял большую часть ноги – выше колена до таза, но ногу сразу не ампутировали, а зафиксировали аппаратом Илизарова. В госпитале в Харькове, где сначала Олег проходил лечение, от волонтеров получил адаптивное нижнее белье, что очень помогло.

Впоследствии Олега направили на лечение в Киев, где подобного белья не было. Это вызвало безумный дискомфорт, ведь лишние движения с одеждой очень трудно делать морально, а без обезболивания – и физически. Тогда Марина приобрела обычное белье и попросила вшить наклейки, чтобы было что-то похожее на то, что приносили волонтеры в Харькове.

Пока защитник был в больницах, то о другой одежде не задумывались. Но тогда Марина услышала от одной из блогеров об Adaptive и запомнила это. Впоследствии, когда Олегу ампутировали ногу и установили протез, оказалось, что адаптивные штаны очень удобны.

С одеждой дискомфорта пока нет. Понятно, что когда-то он приспособится к любой одежде, но на период больницы и реабилитации очень важна именно адаптивная. Так комфортно и морально легче,

– говорит Марина.



Военный Олег в штанах Adaptive / Фото сестры защитника

Девушка отмечает, что такая одежда очень нужна. У ее брата еще весной 2023 года было легкое ранение руки, тогда не знала о такой одежде, но если бы знала, то обязательно заказала бы футболку, потому что это очень удобно.

Адаптивную одежду надо популяризировать. Когда человек мучается от боли и восприятия своего состояния, то, на первый взгляд, такие мелочи как одежда очень добавляют сложностей в повседневной жизни. Когда раненому приходится собираться, то одна мысль об одевании уже вызывает стресс. По опыту брата могу посоветовать, чтобы люди не медлили, а, при необходимости, заказывали такую одежду,

– подытожила Марина.



Военный Олег в шортах Adaptive / Фото сестры защитника

Также опытом сотрудничества с Adaptive поделилась Вера. На правой руке ее отца был установлен аппарат Илизарова, перелом кости и более 9 осколочных ранений. В инстаграме девушка увидела рекламу и сразу же заказала папе футболку. Мужчине удобно, ведь может самостоятельно одеться и раздеться.

Я считаю, что эта одежда необходима для военных, которым трудно адаптироваться с тяжелыми ранениями. Наши защитники иногда чувствуют себя "обузой", когда просят помощи, хотя это совсем не так!

– подчеркнула Вера.

Что важно, вещи Adaptive являются не только комфортными, но и доступными по цене. Штаны и шорты стоят примерно 1500 – 2000 гривен, футболки, майки – 1000 – 2000.

Сейчас наше время вливаться в их жизнь, – о помощи защитникам после возвращения с фронта

Своей деятельностью Галина помогает украинским защитникам в период реабилитации, одновременно часть средств из прибыли тоже отправляет на помощь ВСУ. На собственном примере показывает, что приближать нашу победу может каждый, для этого не обязательно быть на фронте. Также своей инициативой показывает, что военные после ранения могут одеваться не только удобно, но и стильно, что также помогает чувствовать себя комфортно в обществе.

Сейчас наше время вливаться в их жизнь. Мы должны сделать так, чтобы защитникам было комфортно. Основная задача – это почувствовать потребности людей с инвалидностью. Уметь общаться, помогать, проявлять заботу в простых вещах. Это должно быть очень нежно и осторожно. Все надо делать с благодарностью. Но всегда помнить, что теперь мы должны изменить наш привычный образ жизни, подстроить под них,

– отмечает Галина.

Девушка своим примером доказывает, что жены наших военных действительно несокрушимые – они воспитывают детей, поддерживают мужчин, одновременно ведут борьбу на своем месте, помогают защитникам.

Для меня всегда была главной внутренняя красота, – о восприятии красоты во время войны

Галина призналась, что для нее понятие красоты всегда было очень специфическим. Прежде всего для девушки всегда была важна внутренняя красота человека. А внешность не имеет никакого значения. А во время войны это лишь усилилось, но никак не изменилось.

Я как рассматривала в людях их внутреннюю составляющую, так и осталось это. Возможно, война осветила, показала истинные черты людей, но в целом видение красоты осталось таким же,

– подчеркнула Галина.



Военный Ян в одежде Adaptive / Фото из инстаграма бренда

Уже сейчас мы должны понимать, что с каждым днем этой проклятой войны в стране становится все больше инклюзивных людей. Уже сейчас мы должны ориентироваться на таких людей. Мы не должны забывать о них и понимать, что можем помочь почувствовать себя красивыми, современными. Потому что все-таки у этих людей есть свои комплексы. Мы вместе должны пройти этот путь. Как сейчас, так и все последующие годы.