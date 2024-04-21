"Уже зараз ми повинні розуміти, що з кожним днем цієї клятої війни в країні стає все більше інклюзивних людей", – каже засновниця бренду реабілітаційного одягу Adaptive Галина Журавель. Її чоловік – військовий, який з 24 лютого 2022 року захищає Україну від окупантів. На початку повномасштабної війни Галина з дітьми виїхали з Києва, а коханий залишився обороняти місто. Однак вона довго так не витримала та вже через два місяці була вдома.

"Я розуміла, що далеко від нього не можу. Знайомі казали, що це небезпечно, але мені було спокійно в себе вдома. І я знала, що можу бути біля чоловіка. Навіть якщо раптом щось станеться, зможу швидко дістатися до нього", – поділилася Галина у розмові для проєкту "Краса в незламності".

Чоловік Галини продовжує наближати нашу перемогу, а вона допомагає пораненим військовим у тилу. Ще з першого дня повномасштабного вторгнення дівчина хотіла бути прямо причетною до війни, якби не діти, то точно служила б. Саме чоловік надихнув Галину на створення реабілітаційного одягу, став головним ідейником. І це її подяка тим, хто дарує життя кожен день.

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Було внутрішнє відчуття, що це воно, – як виник бренд Adaptive

Через рік повномасштабної війни чоловік сказав Галині, що було б добре створити реабілітаційний одяг, оскільки ніхто зі знайомих захисників не має його. І дівчина задумалася.

Було внутрішнє відчуття, що це воно, я хочу займатися саме цим,

– пригадала Галина.

У цій сфері в неї не було жодного досвіду, адже довго працювала за освітою – викладачем англійської мови, перекладачем. Потім відкрила салон краси, який продала за кілька місяців до початку пандемії коронавірусу. Також вивчала рекламу. А під час повномасштабної війни, попри страх перед новою діяльністю, наважилася запустити бренд одягу. Так, у липні 2023 року почалася історія Adaptive.



Футболка Adaptive / Фото з інстаграму бренду

В Україні не було аналогів цьому, ніхто не знав, що таке адаптивний одяг. Галина знайшла його в Німеччині, США, тож почала орієнтуватися на закордонних колег. Адже у нас це нерозвинена ніша і виникла проблема – як правильно шити такий одяг, як він має виглядати.

Галина об'їздила кілька фабрик у різних містах України, де відшили перші зразки. І найідеальнішим виявився зразок у Дніпрі.

Це супер, коли технолог тебе розуміє і відчуває. У тому першому зразку була лише одна дрібна правка. Я зрозуміла, що це моя людина, і ми почали співпрацювати,

– пригадує початок шляху дівчина.

Процес створення і пошиття одягу займає довгий час, тож перша партія була відшита в жовтні.

Щоб люди з пораненнями комфортно пересувалися, – про мету Adaptive

Бренд Adaptive – це про стиль, зручність, універсальність. Галина зазначає, що для неї, як для естета, важлива не лише суть, а й гарна картинка. Увесь дизайн – дуже простий, лаконічний. Це внутрішнє бачення Галини того, яким має бути адаптивний одяг.

Він створений і для того, щоб люди з пораненнями могли комфортно пересуватися вулицям,

– підкреслила дівчина.



Військовий Роман в одязі Adaptive / Фото з інстаграму бренду

Більшість одягу – це кольори хакі та чорний, яким надають перевагу військові. Перші дві партії подарували захисникам, які проходили реабілітацію, щоб почути їхні відгуки. Творцям одягу було важливо розуміти, що потрібно змінити для більшого комфорту, зручності.

Хлопці з пораненням рук, які виходили на вулицю, казали, що в цьому одязі не відчувають себе особливими, не виділяються серед інших. Мені це дуже запам'яталося. Тоді подумала: "О, Боже, це воно",

– поділилася Галина.

За час роботи над брендом Галина була в багатьох медичних закладах, госпіталях, і бачила, що адаптивного одягу катастрофічно бракує. Наразі в Adaptive триває робота з налагодження контактів з госпіталями, з фондами, які допоможуть цей одяг віддавати пораненим захисникам.

Зараз для мене основне завдання – допомогти, віддати. Працюємо над впізнаваністю бренду, щоб більше людей дізналися про нас,

– підсумувала Галина.



Штани Adaptive / Фото з інстаграму бренду

Поранених військових дуже багато, – про потребу адаптивного одягу

Як ми бачимо, потреба у створенні інклюзивного одягу є. Бренд Adaptive доводить, що йдеться не лише про стиль, а й про функціональність. Військові, які лікуються в госпіталі після поранень, фізично не можуть одягати звичайний одяг. Галина зі сльозами на очах згадує тих хлопців, з якими зустрічалася в госпіталях. Людина з апаратом Ілізарова ніколи не вдягне звичайну футболку.

Хлопці голяком виходять на вулицю курити, накинувши зверху куртку. Тому що вони не можуть одягнути звичайний одяг. Тому наш бренд насамперед про те, щоб людина могла бути самостійною. Тому що багато хто не може самостійно одягнутися,

– наголошує Галина.

Таким чином військові стають більш мобільними, їм не потрібно просити когось про допомогу, не стають залежними від оточення.

У нас є велика потреба в адаптивному одязі, бо поранених військових дуже багато і їх постійно привозять. Питання в тому, чи готові наші виробництва відшивати такий одяг,

– каже Галина.

Тканину ми обираємо найкращої якості, – як створюється і тестується Adaptive

Для творців бренду дуже важлива якість, тож обирають лише найкраще. Таку тканину знайшли в Туреччині. Це 100% бавовна. Однак є й тканина, де в складі 70% – бавовна, 30% – еластан. Вона більше тягнеться і є зручнішою при деяких пораненнях.

Щодо тестування одягу, то спочатку це робив чоловік Галини в домашніх умовах. Він стояв, лежав, ходив в цьому одязі. І вже по цьому орієнтувалися, що невдало пошито, де щось натирає тощо. І поранені військові, які згодом користувалися цим одягом, залишали лише позитивні відгуки, тож більше нічого не змінювали.

У мене в голові є картинка, – чи буде жіноча колекція Adaptive

Галина зазначає, що футболки бренду є універсальними, однак штани та шорти наразі лише в чоловічому стилі. У госпіталях дівчина зустрічала лише чоловіків, тож знає саме їхні потреби. Хоча усвідомлює, що в Україні є багато жінок, які служать. Тож жіноча колекція Adaptive у майбутньому буде.

У мене в голові є картинка, як би я хотіла, щоб жінки виглядали в нашому одязі. Щодо футболок, то там би змін ніяких не робила, можливо, скоригувала б розмірний ряд. Щодо штанів та шортів, то зробила б їх жіночнішими. Я не знаю звідки, але навіть на війні дівчата знаходять час, щоб пофарбувати волосся, зробити манікюр. Наші жінки слідкують за собою, де б не були,

– каже Галина.

Технічної різниці між жіночим і чоловічим одягом немає, адже одяг має бути адаптований конкретно під певні поранення. Тут йдеться про візуальну відмінність, палітру кольорів, адже жінки, ймовірно, надавали б перевагу яскравішим відтінкам.

Головний меседж жіночої колекції був би про те, що навіть інклюзивний одяг може бути комфортним і привабливим одночасно.

Замовляють не військові, – хто є покупцями одягу Adaptive

Галина зізналася, що більшість запитів про одяг є від дружин, матерів, сестер військових, а не від самих захисників. Медичні заклади також не дають жодних запитів. Тож важливо розповідати про те, що адаптивний одяг існує і реабілітація може бути комфортнішою завдяки ньому.

На цьому наголошує Марина – сестра військовослужбовця 68 бригади. 36-річний Олег отримав поранення восени 2023 року. Втратив велику частину ноги – вище коліна до тазу, але ногу відразу не ампутували, а зафіксували апаратом Ілізарова. У госпіталі в Харкові, де спочатку Олег проходив лікування, від волонтерів отримав адаптивну спідню білизну, що дуже допомогла.

Згодом Олега направили на лікування до Києва, де подібної білизни не було. Це спричинило шалений дискомфорт, адже зайві рухи з одягом дуже важко робити морально, а без знеболення – і фізично. Тоді Марина придбала звичайну білизну й попросила вшити наліпки, щоб було щось схоже до того, що приносили волонтери у Харкові.

Поки захисник був у лікарнях, то про інший одяг не задумувалися. Але тоді Марина почула від однієї з блогерок про Adaptive і запам'ятала це. Згодом, коли Олегу ампутували ногу та встановили протез, виявилося, що адаптивні штани дуже зручні.

З одягом дискомфорту наразі немає. Зрозуміло, що колись він пристосується до будь-якого одягу, але на період лікарні та реабілітації дуже важливий саме адаптивний. Так комфортно та морально легше,

– каже Марина.



Військовий Олег у штанах Adaptive / Фото сестри захисника

Дівчина зазначає, що такий одяг дуже потрібний. У її брата ще навесні 2023 року було легке поранення руки, тоді не знала про такий одяг, але якби знала, то обов'язково замовила б футболку, бо це дуже зручно.

Адаптивний одяг треба популяризувати. Коли людина мучиться від болю й сприйняття свого стану, то, на перший погляд, такі дрібниці як одяг дуже додають складнощів у повсякденному житті. Коли пораненому доводяться збиратися, то одна думка про одягання вже спричиняє стрес. З досвіду брата можу порадити, щоб люди не зволікали, а, при потребі, замовляли такий одяг,

– підсумувала Марина.



Військовий Олег у шортах Adaptive / Фото сестри захисника

Також досвідом співпраці з Adaptive поділилася Віра. На правій руці її батька був встановлений апарат Ілізарова, перелом кістки та понад 9 осколкових поранень. В інстаграмі дівчина побачила рекламу і одразу ж замовила татові футболку. Чоловікові зручно, адже може самостійно одягнутися та роздягнутися.

Я вважаю, що цей одяг є необхідним для військових, яким важко адаптуватися з тяжкими пораненнями. Наші захисники подекуди відчувають себе "тягарем", коли просять допомоги, хоча це зовсім не так!

– наголосила Віра.

Що важливо, речі Adaptive є не лише комфортними, а й доступними за ціною. Штани і шорти коштують приблизно 1500 – 2000 гривень, футболки, майки – 1000 – 2000.

Зараз наш час вливатися в їхнє життя, – про допомогу захисникам після повернення з фронту

Своєю діяльністю Галина допомагає українським захисникам у період реабілітації, водночас частину коштів з прибутку теж відправляє на допомогу ЗСУ. На власному прикладі показує, що наближати нашу перемогу може кожен, для цього не обов'язково бути на фронті. Також своєю ініціативою показує, що військові після поранення можуть одягатися не лише зручно, а й стильно, що також допомагає почуватися комфортно у суспільстві.

Зараз наш час вливатися в їхнє життя. Ми маємо зробити так, щоб захисникам було комфортно. Основне завдання – це відчути потреби людей з інвалідністю. Вміти спілкуватися, допомагати, проявляти турботу в простих речах. Це має бути дуже ніжно та обережно. Все треба робити з вдячністю. Але завжди пам'ятати, що тепер ми маємо змінити наш звичний спосіб життя, підлаштувати під них,

– наголошує Галина.

Дівчина своїм прикладом доводить, що дружини наших військових справді незламні – вони виховують дітей, підтримують чоловіків, водночас ведуть боротьбу на своєму місці, допомагають захисникам.

Для мене завжди була головною внутрішня краса, – про сприйняття краси у час війни

Галина зізналася, що для неї поняття краси завжди було дуже специфічним. Насамперед для дівчини завжди була важлива внутрішня краса людини. А зовнішність не має жодного значення. А під час війни це лише підсилилося, але ніяк не змінилося.

Я як розглядала в людях їхню внутрішню складову, так і залишилось це. Можливо, війна висвітлила, показала істинні риси людей, але в цілому бачення краси залишилось таким самим,

– підкреслила Галина.



Військовий Ян в одязі Adaptive / Фото з інстаграму бренду

Вже зараз ми повинні розуміти, що з кожним днем цієї клятої війни в країні стає все більше інклюзивних людей. Вже зараз ми маємо орієнтуватися на таких людей. Ми маємо не забувати про них і розуміти, що можемо допомогти відчути себе красивими, сучасними. Бо все-таки у цих людей є свої комплекси. Ми разом маємо пройти цей шлях. Як зараз, так і всі наступні роки.