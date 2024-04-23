Знаменитість прикрасила собою травневу обкладинку французького видання Vogue. Рік тому Селін Діон повідомила, що хворіє важким неврологічним захворюванням – синдромом м’язової скутості. Вона взяла паузу в кар’єрі та майже не з’являлася на світських подіях.

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Вперше за довгий час співачку побачили у лютому на премії Греммі, а тепер вона з’явилася на обкладинці видання.

Селін Діон знялася для Vogue

56-річна зірка енергійно позувала перед камерою фотографа в різноманітних аутфітах. На обкладинці видання канадська співачка постала у рожевій пухнастій сукні.



Селін Діон на обкладинці глянцю / Фото Vogue

На іншій обкладинці вона знялася у коротких шортах та білій сорочці оверсайз, яку одягнула на оголене тіло. Помітно, що Селін веселилась та грайливо себе поводила перед камерою.



Селін Діон знялася для видання / Фото Vogue

Для сторінок французького видання співачка також приміряла сукню зі стоячим коміром-капюшоном та одягнула стьобаний верхній одяг кремового відтінку. Також вона позувала у неймовірно красивому коричневому образі, що складався з сукні та пальта.



Селін Діон позувала для французького видання / Фото Vogue



Селін Діон знялася для французького видання / Фото Vogue



Селін Діон знялася для видання / Фото Vogue

В інтерв’ю виданню світова знаменитість розповіла, що вчиться жити з хворобою. Синдром м’язової скутості зустрічається в 1-2 людей на мільйон та є невиліковним.

"Я вчуся приймати це потроху щодня. П'ять днів на тиждень я проходжу терапію. Мені потрібно навчитися жити з цим зараз і перестати ставити собі питання. Я не перемогла хворобу, оскільки вона все ще в мені і завжди буде", – зазначила Селін Діон.

Виконавиця не покидає надій, що за допомогою наукових досліджень, фахівці знайдуть спосіб вилікувати цю хворобу, та все, що їй зараз залишається – жити та прийняти те, що сталося.