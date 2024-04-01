Яна Платонова отметила, что собрала самые интересные приемы стайлинга, которые можно учиться внедрять в свой гардероб. Все представленные приемы повысят градус вашего стиля.

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В мире моды есть немало приемов, которыми пользуются модницы и стилисты, чтобы сделать образ интересным и законченным. Стилистка рассказала о некоторых из них, поэтому обратите внимание на варианты, которые бы вы с радостью применили к своим аутфитам.

Две рубашки

Чтобы создать этот стилистический прием, вам надо всего лишь наслоить две рубашки. Важно правильно совместить цвета, чтобы они гармонично смотрелись.



Яна Платонова рассказала об интересных фишках в стайлинге / Фото из инстаграма стилиста

Платье и брюки

Попробуйте совместить роскошные брюки палаццо с бельевым платьем с кружевом.



Эффектные фишки в стайлинге / Фото из инстаграма стилистки

Кружевной бант

Для такого стайлинга, вам надо всего лишь кружевную ленту завязать на воротнике рубашки.



Яна Платонова рассказала об интересных фишках в стайлинге / Фото из инстаграма стилистки

Шлейф из шарфа

Выберите для себя тонкий длинный тканевый шарф, который придаст образу загадочности. Вдохновиться образами можно с показа Виктории Бекхэм.



Стильные фишки в стайлинге / Фото из инстаграма стилистки

Драпировка

Чтобы наряд был с драпировкой, вам нужна булавка или брошь. Также этот прием поможет вам регулировать длину.



Яна Платонова рассказала об интересных фишках в стайлинге / Фото из инстаграма стилистки

Браслет на рукав

Украшайте руку массивным браслетом, поскольку деликатная ткань может просто потеряться на фоне.



Интересные фишки в стайлинге / Фото из инстаграма стилистки

Украшения на платке

Такой прием является достаточно свежим, поэтому попробуйте на платок надеть украшения, однако больше не перегружайте образ дополнительными аксессуарами.



Яна Платонова рассказала об интересных фишках в стайлинге / Фото из инстаграма стилиста

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