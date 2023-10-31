Очень часто осенью нас ожидает не самая лучшая погода – ветреная и дождливая, поэтому нам важно дополнять свои образы длинными сапогами, пишет 24 Канал.

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Сапоги выше колен

В 2023 году в моду входят высокие сапоги выше колен. Это не совсем практичная обувь, ведь требует тщательно продуманного аутфита. В этом сезоне такую обувь чаще всего носят с короткими юбками. Сапоги к бедрам уже длительный период были забыты модницами, впрочем, они имеют все шансы перейти к весенне-летнему сезону.

Сапоги до колен

Такие сапоги довольно женственные и легко сочетаются с любым низом. Можете выбирать обычные черные сапоги на плоском ходу в стиле жокейских или сапоги на каблуке.

С острым носком

Сапоги с острым носком все еще остаются в топе. Они являются хитом осени, ведь именно эту модель чаще всего выбирают модницы. Для красивых аутфитов добавляйте мини-юбки, которые удачно подчеркивают сапоги.

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С квадратным носком

Квадратный носок еще не покинул модных тенденций, так что смело можете выбирать именно такую обувь. Каких-то особых стилизаций по отношению к этой модели нет. Носите с любимыми тренчами или пальто и сочетайте с осенним нарядом.

Резиновые

В этом году произошел бум на резиновые сапоги. Их модницы стилизовали в начале осены с белыми гетрами и носили с короткими юбками. Даже в конце осени они не будут терять популярность, а станут, наоборот, еще более востребованными.