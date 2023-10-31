Дуже часто восени нас очікує не найкраща погода – вітряна та дощова, тому нам важливо доповнювати свої образи довгими чобітьми, пише 24 Канал.

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Чоботи вище колін

У 2023 році в моду входять високі чоботи вище колін. Це не зовсім практичне взуття, адже потребує ретельно продуманого аутфіту. У цьому сезоні таке взуття найчастіше носять з короткими спідницями. Чоботи до стегон вже тривалий період були забуті модницями, втім вони мають всі шанси перейти до весняно-літнього сезону.

Чоботи до колін

Такі чоботи – доволі жіночні та легко поєднуються з будь-яким низом. Можете обирати звичайні чорні чоботи на плоскому ходу у стилі жокейських або ж чоботи на підборах.

З гострим носком

Чоботи з гострим носком все ще залишаються в топі. Вони є хітом осені, адже саме цю модель найчастіше обирають модниці. Для красивих аутфітів додавайте мініспідниці, які вдало підкреслюють чоботи.

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З квадратним носком

Квадратний носок ще не покинув модних тенденцій, тож сміливо можете обирати саме таке взуття. Якихось особливих стилізацій щодо цієї моделі немає. Носіть з улюбленими тренчами або пальтами і поєднуйте з осіннім вбранням.

Гумові

Цього року стався певний бум на гумові чоботи. Їх модниці стилізували на початку осені з білими гетрами та носили з короткими спідницями. Навіть наприкінці осені вони не втрачатимуть популярності, а стануть, навпаки, ще більш затребуваними.