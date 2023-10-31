Про те, що відтінки коричневого з’явилися майже у всіх колекціях бренду відомо завдяки показам на осінньо-зимовий сезон 2023/2024. Зірки обирають коричневе вбрання не лише для своїх повсякденних виходів, але й для червоних доріжок.
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Total brown
Монохромні образи цього року в моді, тому можете сміливо поєднувати жакет зі спідницею та чобітьми разом з коричневим пальтом. Головне, щоб всі речі складалися з коричневих відтінків.
З чим поєднувати коричневий восени / Фото Vogue
Коричневий + бежевий
Поєднання коричневого та бежевого виглядає дуже красиво. Окрім того, шоколадні кольори завжди ефектно виглядають в парі з натуральним та спокійним бежевим.
З чим поєднувати коричневий восени / Фото Vogue
Коричневий + сірий
Поєднання коричневого та сірого дуже модне цього сезону. Носіть атласні шоколадні сорочки з сірими штанами палаццо або поєднуйте коричневі кардигани з сірими джинсами.
З чим поєднувати коричневий восени / Фото Vogue
Коричневий + яскравий акцент
З коричневим добре поєднуються три найяскравіші кольори – помаранчевий, синій та червоний.
З чим поєднувати коричневий восени / Фото Vogue
Коричневий + чорний
Чорний поєднується з будь-яким кольором, тож і не дивно, що в список кольорів увійшла саме така стилізація.
З чим поєднувати коричневий восени / Фото Vogue