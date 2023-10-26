Загалом дизайнери зберегли прихильність до простоти, втім деякі м’які відтінки таки поєднувалися з яскравими та насиченими кольорами. Навесні переважатимуть сліпучо білі, як у Saint Laurent і Valentino та розкішне золото, як у вбранні Ralph Lauren і Alberta Ferretti.

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Порцеляново-білий

Білий колір в теплу пору завжди буде актуальним. У новому сезоні зверніть увагу на жакет в білому кольорі, сукні, джинси, штани і взуття. Ну й не забувайте про красиві сумки в білому кольорі.



Актуальні кольори на весняно-літній сезон / Фото Vogue

Вишнево-червоний

Відтінок червоного перейде з нами у весняно-літній сезон. У цьому кольорі дизайнери представили спідниці-олівці, жакети, розкльошені штани, бра та ефектні чоботи.



Актуальні кольори на весняно-літній сезон / Фото Vogue

Блакитний

Alaïa та JW Anderson використали блакитний колір у моделях, які чуттєво облягали тіло, а Bottega Veneta продемонстрували разючу сукню без бретелів.



Актуальні кольори на весняно-літній сезон / Фото Vogue

Пастельно-ліловий

У весняно-літніх колекціях ключовими будуть пастельні кольори. Серед них виділяється бузковий відтінок. У колекції Michael Kors зʼявилися фіолетові в’язані светри та тренчі, а Tom Ford представив атласний костюм ніжного бузкового кольору.



Актуальні кольори на весняно-літній сезон / Фото Vogue

Рідке золото

Відтінок рідкого золота прикрашатиме драпіровані сукні, вечірні вбрання та ще безліч речей, які додадуть цікавої родзинки вашим аутфітам.



Актуальні кольори на весняно-літній сезон / Фото Vogue