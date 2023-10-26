В целом дизайнеры сохранили приверженность простоте, впрочем некоторые мягкие оттенки таки сочетались с яркими и насыщенными цветами. Весной будут преобладать ослепительно белые, как у Saint Laurent и Valentino и роскошное золото, как в нарядах Ralph Lauren и Alberta Ferretti.
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Фарфорово-белый
Белый цвет в теплое время всегда будет актуален. В новом сезоне обратите внимание на жакет в белом цвете, платья, джинсы, брюки и обувь. Ну и не забывайте о красивых сумках в белом цвете.
Актуальные цвета на весенне-летний сезон / Фото
Вишнево-красный
Оттенок красного перейдет с нами в весенне-летний сезон. В этом цвете дизайнеры представили юбки карандаши, жакеты, расклешенные брюки, бра и эффектные сапоги.
Актуальные цвета на весенне-летний сезон / Фото
Голубой
Alaïa и JW Anderson использовали голубой цвет в моделях, чувственно облегающих тело, а Bottega Veneta продемонстрировали поразительное платье без бретелей.
Актуальные цвета на весенне-летний сезон / Фото
Пастельно-лиловый
В весенне-летних коллекциях ключевыми будут пастельные цвета. Среди них выделяется сиреневый оттенок. В коллекции Michael Kors появились вязаные фиолетовые свитера и тренчи, а Tom Ford представил атласный костюм нежного сиреневого цвета.
Актуальные цвета на весенне-летний сезон / Фото
Жидкое золото
Оттенок жидкого золота будет украшать драпированные платья, вечерние наряды и еще множество вещей, которые добавят интересную изюминку вашим аутфитам.
Актуальные цвета на весенне-летний сезон / Фото