Также среди трендовых цветов невозможно обойти красный, ставший настоящим хитом этого сезона.
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Серый – новый черный
В сером цвете модницы выбирают штанные костюмы, пальто и трикотаж. Осенью можете делать ставку на серое платье, которое станет хорошей альтернативой маленькому серому платью.
Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue
Темно-красный – признак "тихой роскоши"
Мы привыкли, что тренд на "тихую роскошь" проявляется в светлых оттенках, впрочем, в осенне-зимнем сезоне в игру вступает темно-красный цвет. Выбирайте вещи этого оттенка из кожи или шелка.
Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue
Яркий красный
Не бойтесь добавлять осенью в свои образы очень яркий красный оттенок. Это могут быть мини-платья, лонгсливы или аксессуары.
Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue
Темно-синий – новая классика
Одним из самых популярных цветов осени считается темно-синий. Выбирайте в этом оттенке пальто, брюки, юбки или костюм.
Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue
Ирис – самый нежный вариант
Этот оттенок не так интенсивный, как фиолетовый и не такой яркий как Very Pery. Нежный оттенок ириса – хорошая находка для создания осенних миловидных образов.
Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue
Нюд
Не бойтесь осенью попробовать чудесный оттенок в версии «голого» платья, чтобы подчеркнуть естественные изгибы тела.
Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue
Молочный шоколад
В прошлом сезоне дизайнеры делали ставку на оттенки черного шоколада, а этой осенью советуют добавлять в свои гардеробы вещи оттенка молочного шоколада.
Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue
Теплый желтый
Оттенок желтого отлично вписывается в осеннюю эстетику, поскольку напоминает нам цвет листьев и меда. Выбирайте в этом оттенке мягкие и уютные свитера.
Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue