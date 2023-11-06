Также среди трендовых цветов невозможно обойти красный, ставший настоящим хитом этого сезона.

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Серый – новый черный

В сером цвете модницы выбирают штанные костюмы, пальто и трикотаж. Осенью можете делать ставку на серое платье, которое станет хорошей альтернативой маленькому серому платью.



Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue

Темно-красный – признак "тихой роскоши"

Мы привыкли, что тренд на "тихую роскошь" проявляется в светлых оттенках, впрочем, в осенне-зимнем сезоне в игру вступает темно-красный цвет. Выбирайте вещи этого оттенка из кожи или шелка.



Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue

Яркий красный

Не бойтесь добавлять осенью в свои образы очень яркий красный оттенок. Это могут быть мини-платья, лонгсливы или аксессуары.



Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue

Темно-синий – новая классика

Одним из самых популярных цветов осени считается темно-синий. Выбирайте в этом оттенке пальто, брюки, юбки или костюм.



Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue

Ирис – самый нежный вариант

Этот оттенок не так интенсивный, как фиолетовый и не такой яркий как Very Pery. Нежный оттенок ириса – хорошая находка для создания осенних миловидных образов.



Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue

Нюд

Не бойтесь осенью попробовать чудесный оттенок в версии «голого» платья, чтобы подчеркнуть естественные изгибы тела.



Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue

Молочный шоколад

В прошлом сезоне дизайнеры делали ставку на оттенки черного шоколада, а этой осенью советуют добавлять в свои гардеробы вещи оттенка молочного шоколада.



Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue

Теплый желтый

Оттенок желтого отлично вписывается в осеннюю эстетику, поскольку напоминает нам цвет листьев и меда. Выбирайте в этом оттенке мягкие и уютные свитера.



Стильные цвета осени 2023 года / Фото Vogue