О том, что оттенки коричневого появились почти во всех коллекциях бренда, известно благодаря показам на осенне-зимний сезон 2023/2024. Звезды выбирают коричневый наряд не только для своих повседневных выходов, но и для красных дорожек.

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Total brown

Монохромные образы этого года в моде, поэтому можете смело сочетать жакет с юбкой и сапогами вместе с коричневым пальто. Главное, чтобы все вещи состояли из коричневых оттенков.



С чем совмещать коричневый осенью / Фото Vogue

Коричневый + бежевый

Сочетание коричневого и бежевого выглядит очень красиво. Кроме того, шоколадные цвета всегда эффектно смотрятся в паре с натуральным и спокойным бежевым.



С чем совмещать коричневый осенью / Фото Vogue

Коричневый + серый

Сочетание коричневого и серого очень модно в этом сезоне. Носите атласные шоколадные рубашки с серыми брюками палаццо или совмещайте коричневые кардиганы с серыми джинсами.



С чем совмещать коричневый осенью / Фото Vogue

Коричневый + яркий акцент

С коричневым хорошо сочетаются три самых ярких цвета – оранжевый, синий и красный.



С чем совмещать коричневый осенью / Фото Vogue

Коричневый + черный

Черный сочетается с любым цветом, поэтому неудивительно, что в список цветов вошла именно такая стилизация.



С чем совмещать коричневый осенью / Фото Vogue