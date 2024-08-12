Рита Ора носит на Ибице топ и халат от украинского бренда Frolov: модный образ
Источник:Рита Ора
Певица Рита Ора – настоящая ценительница нарядов от украинских брендов. В гардеробе исполнительницы есть немало вещей от наших дизайнеров. Знаменитость отдыхает в Испании и уже успела похвастаться вещами от известного бренда Frolov.
Исполнительница любит эпатировать публику откровенными образами, поэтому продемонстрировала на себе наряд, который подчеркивал грудь и стройную фигуру.
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Эффектный look Риты Оры
Рита Ора надела кружевной топ черного цвета из прозрачного материала и халат с широкими рукавами. Создателем этих вещей является знаменитый дизайнер Иван Фролов. Наряд певица выбрала для себя из коллекции MOLODA.
Вещи от украинского бренда красавица примерила на отдыхе на Ибице. Свой образ с топом она дополнила серебристыми микрошортами и распущенными вьющимися волосами.
Образы Риты Оры в украинских вещах
Ранее Рита Ора снялась для обложки бразильского глянца L'officiel в вещах от украинского бренда. Для фотосессии певица выбрала одежду от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Знаменитость выбрала от бренда GASANOVA черный бра с объемными чашками, шорты на высокой посадке декорированы серебристыми камушками.
Кроме того, в гардеробе певицы есть коричневая шуба, которую она приобрела от украинского бренда Артура Кулаковского.
Весной певица прогулялась по Нью-Йорку в жакете от украинского бренда, исполнительница примерила свитер от Лилии Литковской.