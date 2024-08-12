Виконавиця любить епатувати публіку відвертими образами, тож продемонструвала на собі вбрання, яке підкреслювало груди та струнку фігуру.

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Ефектний look Ріти Ори

Ріта Ора одягнула мереживний топ чорного кольору з прозорого матеріалу та халат з широкими рукавами. Творцем цих речей є знаменитий дизайнер Іван Фролов. Вбрання співачка обрала для себе з колекції MOLODA.

Речі від українського бренду красуня приміряла на відпочинку на Ібіці. Свій образ з топом вона доповнила сріблястими мікрошортами та розпущеним кучерявим волоссям.

Образи Ріти Ори в українських речах

Раніше Ріта Ора знялася для обкладинки бразильського глянцю L'officiel в речах від українського бренду. Для фотосесії співачка обрала одяг від української дизайнерки Ельвіри Гасанової. Знаменитість обрала від бренду GASANOVA чорний бра з об’ємними чашками, шорти на високій посадці декоровані сріблястими камінчиками.

Окрім того, у гардеробі співачки є коричнева шуба, яку вона придбала від українського бренду Артура Кулаковського.

Навесні співачка прогулялася Нью-Йорком у жакеті від українського бренду, виконавиця приміряла светр від Лілії Літковської.