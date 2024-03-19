Как одна и та же одежда смотрится на разных фигурах: фотосравнение размеров S, М и L

В течение длительного времени социум пропагандировал идею определенного типа фигуры и размера. Все ориентировались на моделей, которых отбирали на показы коллекции одного типажа фигуры, но на самом деле идеального типа фигуры не существует. Любое тело является красивым, несмотря на возраст, пол или форму.

В сети часто можно заметить образы девушек, которые примеряют на себе один и тот же наряд, но в разных размерах. Так, трое подруг, которые носят размер одежды S, М и L показали, как выглядит одна и та же одежда на разных фигурах.

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И стоит заметить, что одежда красиво сидит на девушках независимо от того, какой они носят размер. Раньше мода не продвигала бодипозитив, однако теперь все чаще можно увидеть на подиумах моделей plus-size, на которых наряды смотрятся ничем не хуже, чем на худых девушках.

А это значит, что женщинам с пышными формами совершенно не стоит комплексовать по поводу своего веса, потому что в современном мире важно чувствовать себя комфортно в собственном теле, не стараясь достичь какого-то идеального стандарта, чтобы вписаться в модные рамки.

Трое подруг сделали немало кадров в одинаковом наряде, чтобы показать, что наряд – это лишь средство продемонстрировать собственный стиль. Отбрасывая все стереотипы, полные девушки выглядят так же красиво в мини-платьях с разрезом в зоне декольте, как и худые девушки.

Девушки в одинаковой одежде размеров S, М и L



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda



Как одинаковая одежда выглядит на разных фигурах / Фото Bored Panda

Вы также можете посмотреть на обеих подруг, которые носят одежду размера XS или XXL. Чтобы показать подписчикам различные варианты образов, две подруги-блогеры примеряют наряды, чтобы показать, как оно смотрится на разных типах фигуры.