Образ является очень важным инструментом нашего имиджа. Правильно подобранный наряд способен улучшить настроение и повысить самооценку, а вот вещи, которые не сидят хорошо по фигуре – слишком малы или велики, могут негативно сказаться на нашем образе.

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Чтобы вы могли лучше разбираться в тонкостях стилизации, две подруги показывают, как выглядит один и тот же наряд на разных размерах. С их образов понятно, что фигура не имеет никакого значения, важно лишь правильно подобрать свой размер по параметрам, чтобы платье или джинсы правильно на вас "сидели".

У каждой девушки разный тип фигуры и уже давно не модно называть параметры "90-60-90" идеальными. Мода движется вперед, поэтому многие бренды представляют все возможные размеры, чтобы девушки, которые носят маленькие или самые большие размеры не только скрыть недостатки, но и подчеркнуть преимущества.

Американская модель plus-size Дениз Мерседес и ее подруга Мария Кастельянос разбивают стереотипы относительно каких-то идеальных типов фигур и показывают, как выглядят в одинаковом наряде.

Дениз – смуглая модель, которая имеет пышные формы и фигуру, которую называют plus-size. Значительных достижений в моделинге с таким типом фигуры добилась модель Эшли Грэм, Тесс Холидей и многие другие. А вот ее подруга Мария носит самый маленький размер XS.

Девушки в своих видеоподборках демонстрируют одинаковые платья с разрезами или облегающего материала или брюки или джинсы с топами.

Образы девушек размера XS и XXL