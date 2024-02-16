Образ є дуже важливим інструментом нашого іміджу. Правильно підібране вбрання здатне покращити настрій та підвищити самооцінку, а от речі, які не сидять добре по фігурі – є замалими чи завеликими, можуть негативно позначитися на нашому образі.

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Щоб ви могли краще розумітися в тонкощах стилізації, дві подруги показують, як виглядає одне й те ж вбрання на різних розмірах. З їхніх образів зрозуміло, що фігура немає жодного значення, важливо лише правильно підібрати свій розмір по параметрах, щоб сукня чи то джинси правильно на вас «сиділи».

У кожної дівчини різний тип фігури і вже давно не модно називати параметри "90-60-90" ідеальними. Мода рухається вперед, тому чимало брендів представляють всі можливі розміри, щоб дівчата, які носять найменші чи найбільші розміри не лише приховати недоліки, але й підкреслити переваги.

Американська модель plus-size Деніз Мерседес та її подруга Марія Кастельянос розбивають стереотипи щодо якихось ідеальних типів фігур та показують, як виглядають в однаковому вбранні.

Деніз – смуглява модель, яка має пишні форми та фігуру, яку називають plus-size. Значних здобутків у моделінгу з таким типом фігури добилась модель Ешлі Грем, Тесс Холідей та багато інших. А от її подруга Марія носить найменший розмір XS.

Дівчата у своїх відеодобірках демонструють однакові сукні з розрізами чи обтислого матеріалу або штани чи джинси з топами.

Образи дівчат розмуру XS та XXL