Останніми роками люди віддають перевагу кросівкам і кедам, коли йдеться про те, щоб створювати зручні образи. Інфлюенсери вводять їх в ультрамодні луки, а бренди спортивного взуття працюють над моделями, які можна поєднувати навіть з класичним вбранням.

До теми Наймодніші босоніжки весняно-літнього сезону: їх будуть хотіти всі модниці

Тож кросівки чи кеди – це чудовий вклад у весняний і літній гардероб. Головне – знати, які варіанти є актуальними у конкретний сезон. Про спортивне взуття, яке у 2024 році радять стилісти, читайте далі.

Пастельні кольори

Такі кросівки доповнять вашу капсулу і врятують будь-який образ. Ось найбільш актуальні моделі.



Колекція M&S Шкіряні кросівки на шнурівці з боковими деталями / Фото M&S



ADIDAS Samba OG / Фото з сайту ADIDAS

Поєднання трьох і більше кольорів

Останнім часом є попит на ретро-моделі. Тож шукайте цікаві кольорні рішення, з ними можна скласти нетипові луки.

Високі кеди

Converse ніколи не ставали застарілими, але зараз вони, здається, знову на піку популярності. Це найкращий приклад тренду на високі кеди.

Футуристичні

Носіть такі кросівки з одягом ретро-стилю, який набирає обертів. Найцікавіші моделі – GOLA Stratus Sneakers, і REEBOK Lost and Repaired Sneakers.



GOLA Stratus Sneakers / Фото GOLA



REEBOK Lost and Repaired Sneakers / Фото REEBOK

Срібло

Замість золотих відтінків, які домінували на ринку раніше, тепер є спалахи світловідбиваючого срібла, які в основному зустрічаються на білих і сірих кросівках.