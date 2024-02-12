У весняно-літньому сезоні нам не обійтися без босоніжок, оскільки це універсальне взуття ідеально підходить для створення цікавого образу. Згідно з модними тенденціями, мінімалізм буде одним із найпопулярніших естетичних напрямків.

До теми Не треба заморочуватися: трендове взуття на весну, яке чудово пасуватиме під джинси

Саме взуття на пласкій підошві буде домінувати на модній арені. Окрім кросівок чи лоферів, обирайте для себе босоніжки, в яких вам буде зручно ходити увесь день.

Босоніжки T-bar

Такі елегантні босоніжки будуть в моді у весняно-літньому сезоні. Вони чудово вписуються в естетику "тихої розкоші" та підійдуть до офісних образів. Дизайнери показують, що вони ідеально доповнюються до штанних костюмів.



Трендові босоніжки на весну / Фото Vogue

T-подібні босоніжки зі стразами

Навесні в моду увійдуть босоніжки зі стразами з T-подібним ремінцем. Поєднуйте їх з будь-яким вбранням – від суконь з воланами до прямих джинсів.



Трендові босоніжки на весну / Фото Vogue

В’єтнамки

Босоніжки з розділенням між пальцями не втрачатимуть своєї популярності в новому сезоні. Обирайте для себе мінімалістичні варіанти в білому чи чорному кольорі, яка поєднається абсолютно зі всім.



Трендові босоніжки на весну / Фото Vogue

Босоніжки в античному стилі

Також дизайнери представили босоніжки з ремінцями, які обертаються навколо щиколоток. Вони зможуть доповнити будь-який монохромний образ.



Трендові босоніжки на весну / Фото Vogue

Плетені шкіряні босоніжки

Для весняно-літнього сезону шукайте босоніжки, які доповнені плетеними шкіряними смужками. Fashion-експерти радять обирати коричневі моделі, які чудово виглядають з однотонним вбранням.



Трендові босоніжки на весну / Фото Vogue

Босоніжки на низькій платформі

Ці класичні босоніжки стануть гарним доповненням до суконь в стилі бохо, до джинсових спідниць чи штанів палаццо.



Трендові босоніжки на весну / Фото Vogue