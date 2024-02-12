В весенне-летнем сезоне нам не обойтись без босоножек, поскольку эта универсальная обувь идеально подходит для создания интересного образа. Согласно модным тенденциям, минимализм будет одним из самых популярных эстетических направлений.

К теме Не надо заморачиваться: трендовая обувь на весну, которая прекрасно подойдет под джинсы

Именно обувь на плоской подошве будет доминировать на модной арене. Кроме кроссовок или лоферов, выбирайте для себя босоножки, в которых вам будет удобно ходить весь день.

Босоножки T-bar

Такие элегантные босоножки будут в моде в весенне-летнем сезоне. Они прекрасно вписываются в эстетику "тихой роскоши" и подойдут к офисным образам. Дизайнеры показывают, что они идеально дополняются к брючным костюмам.



Трендовые босоножки на весну / Фото Vogue

T-образные босоножки со стразами

Весной в моду войдут босоножки со стразами с T-образным ремешком. Сочетайте их с любым нарядом – от платьев с воланами до прямых джинсов.



Трендовые босоножки на весну / Фото Vogue

Вьетнамки

Босоножки с разделением между пальцами не будут терять своей популярности в новом сезоне. Выбирайте для себя минималистичные варианты в белом или черном цвете, которые сочетаются абсолютно со всем.



Трендовые босоножки на весну / Фото Vogue

Босоножки в античном стиле

Также дизайнеры представили босоножки с ремешками, которые оборачиваются вокруг лодыжек. Они смогут дополнить любой монохромный образ.



Трендовые босоножки на весну / Фото Vogue

Плетеные кожаные босоножки

Для весенне-летнего сезона ищите босоножки, которые дополнены плетеными кожаными полосками. Fashion-эксперты советуют выбирать коричневые модели, которые прекрасно смотрятся с однотонным нарядом.



Трендовые босоножки на весну / Фото Vogue

Босоножки на низкой платформе

Эти классические босоножки станут хорошим дополнением к платьям в стиле бохо, к джинсовым юбкам или брюкам палаццо.



Трендовые босоножки на весну / Фото Vogue