В весенне-летнем сезоне нам не обойтись без босоножек, поскольку эта универсальная обувь идеально подходит для создания интересного образа. Согласно модным тенденциям, минимализм будет одним из самых популярных эстетических направлений.
К теме Не надо заморачиваться: трендовая обувь на весну, которая прекрасно подойдет под джинсы
Именно обувь на плоской подошве будет доминировать на модной арене. Кроме кроссовок или лоферов, выбирайте для себя босоножки, в которых вам будет удобно ходить весь день.
Босоножки T-bar
Такие элегантные босоножки будут в моде в весенне-летнем сезоне. Они прекрасно вписываются в эстетику "тихой роскоши" и подойдут к офисным образам. Дизайнеры показывают, что они идеально дополняются к брючным костюмам.
Трендовые босоножки на весну / Фото Vogue
T-образные босоножки со стразами
Весной в моду войдут босоножки со стразами с T-образным ремешком. Сочетайте их с любым нарядом – от платьев с воланами до прямых джинсов.
Трендовые босоножки на весну / Фото Vogue
Вьетнамки
Босоножки с разделением между пальцами не будут терять своей популярности в новом сезоне. Выбирайте для себя минималистичные варианты в белом или черном цвете, которые сочетаются абсолютно со всем.
Трендовые босоножки на весну / Фото Vogue
Босоножки в античном стиле
Также дизайнеры представили босоножки с ремешками, которые оборачиваются вокруг лодыжек. Они смогут дополнить любой монохромный образ.
Трендовые босоножки на весну / Фото Vogue
Плетеные кожаные босоножки
Для весенне-летнего сезона ищите босоножки, которые дополнены плетеными кожаными полосками. Fashion-эксперты советуют выбирать коричневые модели, которые прекрасно смотрятся с однотонным нарядом.
Трендовые босоножки на весну / Фото Vogue
Босоножки на низкой платформе
Эти классические босоножки станут хорошим дополнением к платьям в стиле бохо, к джинсовым юбкам или брюкам палаццо.
Трендовые босоножки на весну / Фото Vogue