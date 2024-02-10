Джинсы – это очень универсальная одежда. Некоторые считают, что под них подходит любая обувь. Это правда, но если говорить о трендовых луках, то деним лучше сочетать с тем, что актуально именно в этом сезоне.

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Поэтому вдохновляйтесь аутфитами модных блогеров, чтобы с наступлением тепла точно знать, что купить к любимым брюкам.

Балетки

Особенно хорошо с этой "плоской" обувью смотрятся широкие джинсы. Это простой, но эффектный образ – балетки добавляют нежности будничному джинсу. Можете искать туфли с бантиками или резинками – все они имеют волшебный вид.

Слингбэки

Это классический стиль обуви, который выглядит особенно актуальным именно сейчас, ведь популярность многих элегантных стилей в последнее время растет. Слегка укороченные прям джинсы и джинсы-сигареты – идеальный вариант для такой модели. Но более широкие изделия – также замечательный выбор.

Кеды Adidas Samba/Gazelle

Эти модели сейчас на пике популярности, и их можно носить почти с чем угодно. Ориентируйтесь на цвет изделий, чтобы подобрать под них наряд, но уверяем: джинсы подойдут любые.

Массивные босоножки

Такие босоножки мгновенно придают образу характера. Это очень простой способ, чтобы получить интересный, но не слишком праздничный лук. Конечно, такую обувь вы сможете носить ближе к лету, но сейчас продолжаются распродажи, поэтому присмотритесь и к такому варианту. Возможно, вы купите их выгоднее, чем летом.

Мюли

Наденьте мюли с узкими джинсами, чтобы создать ретро-образ, который точно сделает ваше настроение немного романтичнее. Также под эту обувь подойдет прямой крой брюк.

Сочетайте их с майками на бретелях, логсливами или рубашками.