Джинси – це дуже універсальний одяг. Дехто вважає, що під них пасує будь-яке взуття. Це правда, але якщо говорити про трендові луки, то денім краще поєднувати з тим, що актуальне саме цього сезону.

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Тож надихайтеся аутфітами модних блогерок, щоб з настанням тепла точно знати, що купити до улюблених штанів.

Балетки

Особливо гарно з цим "пласким" взуттям виглядають широкі джинси. Це простий, але ефектний образ – балетки додають ніжності буденному джинсу. Можете шукати туфлі з бантиками чи гумками – усі вони мають чарівний вигляд.

Слінгбеки

Це класичний стиль взуття, який виглядає особливо актуальним саме зараз, адже популярність багатьох елегантних стилів останнім часом зростає. Злегка укорочені прям джинси і джинси-сигарети – ідеальний варіант для такої моделі. Але ширші вироби – також чудовий вибір.

Кеди Adidas Samba/Gazelle

Ці моделі зараз на піку популярності, і їх можна носити майже з чим завгодно. Орієнтуйтеся на колір виробів, щоб підібрати під них вбрання, але запевняємо: джинси підійдудь будь-які.

Масивні босоніжки

Такі босоніжки миттєво надають образу характеру. Це дуже простий спосіб, щоб отримати цікавий, але не занадто святковий лук. Звичайно, таке взуття ви зможете носити ближче до літа, але зараз тривають розпродажі, тож придивіться і до такого варіанту. Можливо, ви купите їх вигідніше, ніж влітку.

Мюлі

Одягніть мюлі із вузькими джинсами, щоб створити ретро-образ, який точно зробить ваш настрій трохи романтичнішим. Також під це взуття пасуватиме прямий крій штанів.

Поєднуйте їх з майками на бретелях, логслівами або сорочками.